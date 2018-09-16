В Сибири построят город для китайцев-вахтовиков

Городок с собственной инфраструктурой построят недалеко от Омска. В нем будут жить 3,5 тысячи китайцев, которые займутся реконструкцией местного нефтезавода, пишет Sibnet.ru со ссылкой на главу Омского сельского поселения Инну Шумихину.

По словам Шумихиной, поселение огородят по периметру и расположат за границей населенного пункта. Для китайских работников выделили около пяти гектаров земли. У них будет своя инфраструктура, магазины, вода, газ и все.

Городок появится недалеко от поселка Омский по региональному проекту. Сейчас земли переводят с категории земель сельхозназначения на земли промышленности.

Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7, которая входит в состав Китайской национальной химико-инженерной корпорации, построит в Омске комплекс глубокой переработки нефти. На работы выделили 420 млн. долларов.