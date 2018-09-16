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В Сибири построят город для китайцев-вахтовиков

Городок с собственной инфраструктурой построят недалеко от Омска. В нем будут жить 3,5 тысячи китайцев, которые займутся реконструкцией местного нефтезавода, пишет Sibnet.ru со ссылкой на главу Омского сельского поселения Инну Шумихину.

Китай.
Китай.
СС0

По словам Шумихиной, поселение огородят по периметру и расположат за границей населенного пункта. Для китайских работников выделили около пяти гектаров земли. У них будет своя инфраструктура, магазины, вода, газ и все.

Городок появится недалеко от поселка Омский по региональному проекту. Сейчас земли переводят с категории земель сельхозназначения на земли промышленности.

Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7, которая входит в состав Китайской национальной химико-инженерной корпорации, построит в Омске комплекс глубокой переработки нефти. На работы выделили 420 млн. долларов.

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