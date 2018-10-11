В Центробанке рассказали про отток капитала из России и почему это может быть хорошей новостью

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала депутатам Госдумы, что в понятие оттока капитала из России входит не только нелегальный вывоз денег. При этом в этом оттоке есть и положительные моменты, считает глава регулятора, пишет РИА Новости. Тем временем сам Центробанк сообщил, что в третьем квартале 2018 года отток капитала вырос в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.