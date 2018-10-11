В Центробанке рассказали про отток капитала из России и почему это может быть хорошей новостью

Эльвира Набиуллина,
председатель Центрального банка России:
Мы под вывозом капитала часто имеем разные вещи в виду. Потому что и покупка населением валюты, и то, что наши компании держат деньги в долларах в наших же банках, статистически считается как вывоз капитала. Мы всегда боролись с незаконным вывозом капитала, и он существенно уменьшился. В разы уменьшился в нашей экономике.
По данным первого зама Набиуллиной Ксении Юдаевой, сальдо текущего счета платежного баланса РФ растет, сейчас наша страна экспортирует больше, чем импортирует. Из-за этого, по словам Юдаевой, появляется финансовое сальдо операций частного сектора. Но это, говорит зампред ЦБ,"не сомнительные операции, это совершенно легальные операции, нужные бизнесу или людям, чтобы сглаживать свое потребление, оперировать своими финансовыми активами".
В третьем квартале 2018 года, рассказали в Центробанке, чистый отток капитала был 19,2 миллиарда долларов против 0,4 миллиарда долларов годом ранее,