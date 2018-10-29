Ведро дырявое. Как цифровизация на Алтае оказалась под угрозой из-за нехватки кадров

Алтайские власти взяли курс на цифровизацию экономики, но столкнулись с нехваткой IT-кадров. По данным Алтайкомсвязи, региону не хватает около 1,5 тысячи специалистов в сфере информационных технологий. IT‑бизнес, чиновники и представители учебных заведений пытались понять, откуда их взять, в ходе Алтайского IT-форума. Рассказываем о пяти самых острых проблемах в сфере подготовки айтишников.

Краткое содержание

1. У молодых специалистов узкий кругозор

Суть проблемы

«Ощущение, что они приходят к нам из коробки и за ее пределами ничего не изучают», — сказал Антон Гришин, продакшн-директор digital-студии ADN. К базовым знаниям выпускников вузов у него претензий нет, а вот умения обрабатывать большие объемы информации и находить достоверные данные в самых разных областях, по его мнению, им явно не хватает.

Наличие этой проблемы подтвердили и другие эксперты — руководитель компании Alawar Studio Наталья Оглоблина и технический директор Kinetica Дмитрий Еремеев.

У выпускников нет навыков командной и проектной работы, знаний основ менеджмента. Редкий программист хочет стать руководителем группы или менеджером проекта.

Истоки проблемы

Заведующий кафедрой прикладной математики АлтГУ Семен Кантор объяснил такое положение дел несколькими факторами.

Во-первых, введение ЕГЭ. По его словам, 70−80 баллов по этим предметам вообще ничего не говорят о реальных знаниях выпускников школ.

Во-вторых, переход на систему бакалавриата и магистратуры. Раньше в вузе учились пять лет, и у преподавателей было время давать предметы более масштабно, теперь учатся четыре года — отсюда и узкий кругозор студентов. В магистратуру же идет небольшое число выпускников: в 2018 году набор туда по всей России упал в два раза.

Возможное решение

По мнению Семена Кантора, проблему нельзя решить на местном уровне — она системная. Представители бизнес-сообщества пытаются справиться с ней за счет создания местного IT-комьюнити — площадок, на которые приглашают молодых специалистов, чтобы они послушали, как работает реальный бизнес.

Также большинство компаний принимает людей на стажировки — они готовы доучивать выпускников под свои нужды. Это практикуют Freematiq, «Галэкс», «Сибирикс», Alawar Studio и другие.

2. Учить айтишников скоро станет некому

Суть проблемы

На качество выпускников-программистов влияет квалификация преподавателей, которые их обучают. И с этим в регионе серьезная проблема, считает Семен Кантор. Не хватает и талантливых школьных учителей, и преподавателей вузов.

«Мы сегодня говорим, что лучшие выпускники школ Барнаула уезжают в столичные вузы. Лучшие выпускники сельских школ идут в региональные вузы на технические специальности. А кто идет в педвуз? „Звездочки“ там есть, но в среднем уровень абитуриентов очень низкий», — сказал Кантор.

Истоки проблемы

Жители края не хотят работать в системе образования, потому что уровень зарплат там критически низкий. Ассистент преподавателя на кафедре вуза получает 11 тыс. руб­лей, старший преподаватель — 13 тыс. рублей, рассказал Кантор. «Студентам на стажировках в IT-компаниях платят больше», — отметил он.

В школах ситуация немногим лучше. Зарплата учителей не всегда дотягивает даже до 20 тыс. рублей.

Те, кто умеет программировать, в системе образования не задерживаются, констатировала Инесса Долженко, замминистра образования Алтайского края.

Возможное решение

Алтайский бизнес делает попытки решить проблему нехватки специалистов в IT-образовании. На многих предприятиях есть сотрудники, готовые работать преподавателями в вузах практически безвозмездно.

Компания БТП приглашала к себе на обучение преподавателей вузов, чтобы они посмотрели, как работает реальное предприятие, какие у него потребности. Им даже платили небольшую премию. Откликнулись только два человека. Денис Газукин открыл образовательное пространство Digital Space, где обучают IT-специальностям на платной основе. Но этих мер явно недостаточно, требуется комплексное решение проблемы.

Ноутбук. Телефон. СС0

3. Нет «интерфейса» для взаимодействия вузов и IT-бизнеса

Суть проблемы

Алтайские IT-компании не смогли принять участие в Фестивале науки (крупное мероприятие по популяризации науки среди школьников, студентов и взрослых), который недавно проходил в Барнауле. Пытались многие — чиновники им отказали. Инессу Долженко это неприятно удивило, она попросила назвать поименно тех, от кого поступил отказ.

Некоторые сотрудники IT-компаний хотели стать приглашенными преподавателями в учебных заведениях, но «утонули» в бюрократии и отказались от этой идеи. Компании «СиСорт» потребовалось около года, чтобы организовать регулярные экскурсии школьников на производство, а в Alawar Studio уже отчаялись это сделать без помощи региональных властей.

Истоки проблемы

Система образования работает в жестких рамках нормативно-правовых документов, сказала Инесса Долженко. Бизнес же зачастую не хочет и не имеет времени вникать в тонкости бюрократии. Ему некогда «обивать пороги» школ, ведомств, чтобы реализовать какой-то проект. Крупные компании вроде «Галэкса» и «СиСорта» имеют ресурсы для такой работы и ведут ее. Другие же разочаровываются и сдаются.

Возможное решение

Пробивать стену непонимания на данный момент помогает регулярная работа и личные контакты между представителями власти, вузов и бизнеса. Однако, по мнению представителей IT-компаний, администрация вузов и чиновники должны создать «интерфейс» для взаимодействия с бизнесом.

Информация о том, к кому и как обращаться, должна быть доступной, открытой, а схемы сотрудничества — простыми. Один из участников круглого стола предложил учебным заведениям «взять на аутсорсинг» процесс оформления на работу в колледжи и вузы сторонних преподавателей от бизнеса.

Ноутбуки. Олег Богданов

4. IT-бизнес не готов инвестировать в развитие среды

Суть проблемы

2,8 млн рублей за два года потратили предприниматели Дмитрий Старостенков («Энтерра») и Денис Газукин на развитие Ассоциации поддержки инноваций Алтайского края (АПИ). Цель — создавать интересные активности для айтишников в регионе, привлекать их в отрасль.

За это время ассоциация провела 73 мероприятия, которые посетили 3 тыс. человек. 12 региональных проектов отправили в заочный акселератор Фонда развития интернет-инициатив. На базе ассоциации создано шесть действующих сообществ по разным направлениям IT.

Другие предприниматели к ассоциации в качестве инвесторов не присоединяются, они готовы делиться только экспертизой.

Истоки проблемы

Когда Денис Газукин описал эту ситуацию, никто из руководителей компаний ее никак не прокомментировал.

Возможное решение

Дмитрий Старостенков сказал, что АПИ не теряет надежду на то, что рынок поддержит ее начинания. «Краевые власти выделяют нам гранты на проведение мероприятий. Суммы небольшие, но мы благодарны за это. Однако, чтобы все заработало на более серьезном уровне, необходимо участие других компаний и краевая программа», — сказал он.

5. Лучшие IT-специалисты все равно уедут

Суть проблемы

По данным АлтГТУ, 33% выпускников IT-специальностей уезжают из региона. Но отток лучших начинается еще после школы — выпускники-отличники зачастую сразу ориентируются на столичные вузы.

По словам Инессы Долженко, алтайскому IT-бизнесу бессмысленно на них рассчитывать. А также на тех детей, которые учатся, например, в детском технопарке «Кванториум.22». С ним плотно сотрудничают крупные федеральные компании, они, скорее всего, их и заберут, предложив хорошие условия.

Из региона уезжают и состоявшиеся профессионалы. «Отток кадров — основная проблема. Если ведро дырявое, то сколько воды ни наливай, толку не будет», — резюмировал Денис Газукин.

Истоки проблемы

Айтишники уезжают не только из-за более высоких зарплат, но и потому, что в Алтайском крае, по их мнению, «ничего не происходит», считает Дмитрий Еремеев. С ним согласен Дмитрий Старостенков: «За выходные в Москве можно посетить три профильные конференции, а в Барнауле ни одной».

Илья Суханюк, директор АПИ, назвал еще ряд причин: профи быстро достигают потолка в регионе и начинают искать возможности в крупных городах. Некоторые же мыслят рационально и ищут более комфортное место для жизни с качественной инфраструктурой, жильем, медициной. Есть и романтики, которые следуют за мечтой и покидают край ради чего-то субъективно интересного.

Школьники же зачастую не знают о местном IT-рынке вообще ничего, потому привлечь их в текущей ситуации нет почти никаких шансов.

Возможное решение

Илья Суханюк считает, что нужно стремиться не к тому, чтобы из региона не уезжали, а к тому, чтобы в него стремились приехать. Для этого необходимо создавать некую ценность на месте — интересные бизнесы и проекты, сообщество, хорошие условия работы.

Дмитрий Еремеев уверен, что алтайским вузам нужно стать брендами: «Сейчас есть бренды — отдельные преподаватели, как, например, Семен Аврамович Кантор. Но нужно, чтобы брендом был весь вуз в целом». Так можно привлечь лучших школьников.

Инесса Долженко предложила алтайским IT-компаниям присмотреться к сельским школьникам, выпускникам колледжей, которые вряд ли уедут из Барнаула. По ее мнению, именно они — будущие кадры местного бизнеса. Среди них есть талантливые ребята, уверена она.

Также нужна системная работа по профориентации в школах — в этом IT-бизнес и власть уже солидарны, они ищут возможности проводить ее совместно.