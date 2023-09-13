Вместе решаем сложные вопросы

В августе в Барнауле состоялась трехсторонняя рабочая встреча председателя Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ Андрея Замороко, председателя совета директоров АО «Силикатчик» Артема Поломошнова и министра сельского хозяйства Алтайского края Сергея Межина.

На ней обсудили ситуацию, сложившуюся на одном из предприятий в сфере строительства.

В ее основании лежит проблема с добычей песка, что может повлечь за собой угрозу остановки деятельности предприятия. Это в свою очередь может привести к потере крупной организации-производителя и рабочих мест.

В итоге при содействии профсоюза строителей Алтайского края участники выявили замечания, после устранения которых положительное разрешение сложившейся ситуации стало возможным.

Профсоюз строителей Алтайского края стоит на страже трудового коллектива. Считаю, что в случае, если профсоюз может помочь. Почему бы не сделать этого?! Ведь первоочередная наша задача — помощь в отстаивании и защите прав человека труда! — отметил Андрей Александрович.

По информации Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.