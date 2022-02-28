Впечатляющие итоги развития компании Европлан за последние 6 лет

За последние 6 лет, с 2016 по 2021 годы, работники компании Европлан под руководством Правления (коллегиальный исполнительный орган) и председателя Правления, члена Совета директоров, генерального директора (единоличный исполнительный орган) Александра Михайлова обеспечили развитие бизнеса компании, выраженное в росте ключевых финансовых и нефинансовых показателей, превзойдя результаты за предыдущие 16 лет работы компании Европлан с момента ее основания.
В частности:
- за последние 6 лет Европланом заключено и передано лизингового имущества стоимостью в 2,3 раза больше, чем суммарно за все предыдущие 16 лет (стоимость переданного имущества 2016−2021 составила рекордные 567 млрд руб., 2000−2015 — 246 млрд руб.);
- лизинговый портфель превысил 144 млрд руб., и за последние 6 лет (2016−2021) был обеспечен его рост с темпом СГТР (CAGR) 33%, что примерно в 1,5 раза быстрее чем за предшествующие 6 лет 2009−2015 гг.;
- за последние 6 лет Европлан заработал 28,4 млрд руб. чистой прибыли, что в 2,6 раза больше, чем суммарно за предыдущие 16 лет, и 14,3 млрд руб. выплачено акционеру в форме дивидендов и капитала;
- создана значительная акционерная стоимость: оценка бизнеса Европлана наращена с 13 млрд на начало 2016 года до более чем 60 млрд руб. по отчету оценщиков в декабре 2021 г.
- количество клиентов выросло более чем в 2 раза и достигло 124 тыс. компаний и предпринимателей, существенно повысилась их удовлетворенность и готовность рекомендовать Европлан как лизингодателя: показатель NPS достиг рекорда 81% в 2021 году, что в 1,2 раза выше значения в 2015 году;
- благодаря развитию корпоративной культуры, основанной на принципах меритократии, стремления к достижению результатов и постоянного развития, удовлетворенность персонала и готовность рекомендовать Европлан как работодателя значительно выросли, а eNPS был наращён в 1,4 раза.
- количество предлагаемых клиентам полезных автомобильных услуг, таких как регистрация, техническое обслуживание, выкуп автомобилей и др., выросло с 4-х в 2015 году до более чем 30-ти в 2021 году;
- доля чистых доходов от сервисов и прочих непроцентных доходов в чистом процентном доходе компании Европлан выросла до рекордных 57% в 2021 г. с 34% в 2015 г.;
- достигнуты впечатляющие результаты в автоматизации и цифровизации рутинных бизнес-процессов благодаря применению гибких (agile) методов в управлении и ИТ-разработке: так, доля клиентов, использующих электронный документооборот, выросла с 0% до ~40%;
- более чем в 10 раз увеличен объем привлечения нового финансирования (с ~7 млрд руб. в 2015 году до более 80 млрд руб. в 2021 году), при этом значительно повышена диверсификация (количество кредиторов в кредитном портфеле выросло с 4 до 15, количество инвесторов среди юридических лиц-владельцев облигаций выросло с 21 до более чем 80);
- улучшен на две ступени рейтинг компании Европлан от международных рейтинговых агентств: с BB- (Fitch) до Ba1 (Moody's).
ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584