Впечатляющие итоги развития компании Европлан за последние 6 лет

За последние 6 лет, с 2016 по 2021 годы, работники компании Европлан под руководством Правления (коллегиальный исполнительный орган) и председателя Правления, члена Совета директоров, генерального директора (единоличный исполнительный орган) Александра Михайлова обеспечили развитие бизнеса компании, выраженное в росте ключевых финансовых и нефинансовых показателей, превзойдя результаты за предыдущие 16 лет работы компании Европлан с момента ее основания.

В частности:

за последние 6 лет Европланом заключено и передано лизингового имущества стоимостью в 2,3 раза больше , чем суммарно за все предыдущие 16 лет ( стоимость переданного имущества 2016−2021 составила рекордные 567 млрд руб., 2000−2015 — 246 млрд руб.);

чем суммарно за все предыдущие 16 лет стоимость переданного имущества 2016−2021 составила рекордные 567 млрд руб., 2000−2015 — 246 млрд руб.); лизинговый портфель превысил 144 млрд руб., и за последние 6 лет ( 2016−2021) был обеспечен его рост с темпом СГТР ( CAGR) 33%, что примерно в 1,5 раза быстрее чем за предшествующие 6 лет 2009−2015 гг.;

2016−2021) был обеспечен его рост с темпом СГТР CAGR) 33%, что примерно в 1,5 раза быстрее чем за предшествующие 6 лет 2009−2015 гг.; за последние 6 лет Европлан заработал 28,4 млрд руб. чистой прибыли , что в 2,6 раза больше , чем суммарно за предыдущие 16 лет , и 14,3 млрд руб. выплачено акционеру в форме дивидендов и капитала;

что в 2,6 раза больше чем суммарно за предыдущие 16 лет и 14,3 млрд руб. выплачено акционеру в форме дивидендов и капитала; создана значительная акционерная стоимость: оценка бизнеса Европлана наращена с 13 млрд на начало 2016 года до более чем 60 млрд руб. по отчету оценщиков в декабре 2021 г.

количество клиентов выросло более чем в 2 раза и достигло 124 тыс. компаний и предпринимателей , существенно повысилась их удовлетворенность и готовность рекомендовать Европлан как лизингодателя: показатель NPS достиг рекорда 81% в 2021 году , что в 1,2 раза выше значения в 2015 году;

существенно повысилась их удовлетворенность и готовность рекомендовать Европлан как лизингодателя: показатель NPS достиг рекорда 81% в 2021 году что в 1,2 раза выше значения в 2015 году; благодаря развитию корпоративной культуры , основанной на принципах меритократии , стремления к достижению результатов и постоянного развития , удовлетворенность персонала и готовность рекомендовать Европлан как работодателя значительно выросли , а eNPS был наращён в 1,4 раза.

основанной на принципах меритократии стремления к достижению результатов и постоянного развития удовлетворенность персонала и готовность рекомендовать Европлан как работодателя значительно выросли а eNPS был наращён в 1,4 раза. количество предлагаемых клиентам полезных автомобильных услуг , таких как регистрация , техническое обслуживание , выкуп автомобилей и др., выросло с 4-х в 2015 году до более чем 30-ти в 2021 году;

таких как регистрация техническое обслуживание выкуп автомобилей и др., выросло с 4-х в 2015 году до более чем 30-ти в 2021 году; доля чистых доходов от сервисов и прочих непроцентных доходов в чистом процентном доходе компании Европлан выросла до рекордных 57% в 2021 г. с 34% в 2015 г.;

достигнуты впечатляющие результаты в автоматизации и цифровизации рутинных бизнес-процессов благодаря применению гибких ( agile) методов в управлении и ИТ-разработке: так , доля клиентов , использующих электронный документооборот , выросла с 0% до ~40%;

agile) методов в управлении и ИТ-разработке: так доля клиентов использующих электронный документооборот выросла с 0% до ~40%; более чем в 10 раз увеличен объем привлечения нового финансирования ( с ~7 млрд руб. в 2015 году до более 80 млрд руб. в 2021 году), при этом значительно повышена диверсификация ( количество кредиторов в кредитном портфеле выросло с 4 до 15 , количество инвесторов среди юридических лиц-владельцев облигаций выросло с 21 до более чем 80);

с ~7 млрд руб. в 2015 году до более 80 млрд руб. в 2021 году), при этом значительно повышена диверсификация количество кредиторов в кредитном портфеле выросло с 4 до 15 количество инвесторов среди юридических лиц-владельцев облигаций выросло с 21 до более чем 80); улучшен на две ступени рейтинг компании Европлан от международных рейтинговых агентств: с BB- ( Fitch) до Ba1 ( Moody's).

ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584