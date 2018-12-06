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Вступили в действие изменения в Программе кредитования бизнеса при поддержке Корпорации МСП

В ноябре льготные условия кредитования стали доступны предприятиям всех отраслей без исключения. Условия льготного кредитования предоставляются в Банке Акцепт в рамках всех программ кредитования малого бизнеса, кроме овердрафта.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
Дмитрий Лямзин

Ранее возможность получения льготных кредитов была только у предприятий приоритетных отраслей экономики. В перечень приоритетных отраслей входят сельское хозяйство; обрабатывающее производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство, транспорт и связь; туристская деятельность; деятельность в области здравоохранения; сбор, обработка и утилизация отходов; деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов); деятельность в сфере бытовых услуг; отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники и другие отрасли, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте.

Программа стимулирования Корпорации МСП включает кредитование предприятий приоритетных отраслей поставке 9,6% годовых, прочих отраслей по ставке 10,6% годовых.*

В Банке Акцепт кредиты выдаются на инвестиционные цели на 7 лет, на пополнение оборотных средств — на 3 года. Сумма кредита может быть от 3 млн рублей. В залог принимаются транспорт, спец. техника, оборудование, недвижимость, ликвидные ценные бумаги, права требования по депозитам, поручительство региональных Гарантийных Фондов.

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru

* Полные условия кредитования:

Форма выдачи Кредитная линия с лимитом выдачи.
Цели Инвестиционные цели Пополнение оборотных средств
Срок До 7 лет До 3 лет
Сумма От 3 до 11 млн. руб. От 3 до 11 млн. руб.
Срок льготного фондирования 36 месяцев
Процентная ставка на период льготного фондирования 9,6% — для клиентов осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях
10,6% — для остальных клиентов.
Обеспечение Залог транспорта, спец. техники, оборудования, недвижимости, ликвидных ценных бумаг, прав требования по депозитам, Поручительство региональных Гарантийных Фондов.
Требования к заемщикам
  • Юридическое лицо или ИП, субъект МСП в соответствии с 209-ФЗ (по итогам завершенного календарного года) налоговый резидент Российской Федерации;
  • Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год;
  • Положительные чистые активы;
  • Показатель «Общий долг/Операционная прибыль» юридического лица (или группы компаний, если рассматриваемое юридическое лицо входит в группу компаний) не превышает 10.
  • Отсутствует:
    1. возбужденное производство по делу о несостоятельности (банкротстве),
    2. просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет,
    3. задолженность по заработной плате перед работниками.


Условия льготного кредитования предоставляются в рамках всех спецпрограм кредитования Малого Бизнеса, кроме кредита «Овердрафт».

Перечень приоритетных отраслей экономики
  1. Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в этой отрасли экономики, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта;
  2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта;
  3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
  4. Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма;
  5. Транспорт и связь;
  6. Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма;
  7. Деятельность в области здравоохранения;
  8. Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье;
  9. Деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов);
  10. Деятельность в сфере бытовых услуг;
  11. Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, а также критические технологии Российской Федерации, перечень которых утвержден Указом Президента Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»;
  12. Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения, за исключением представительств) на территории монопрофильного муниципального образования, включенного в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р, и доля доходов от ее осуществления по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства;
  13. Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения, за исключением представительств) на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и доля доходов от ее осуществления по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства.

Более подробно по телефону Контакт-центр Банка — 8 800 100 27 37.

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