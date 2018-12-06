Вступили в действие изменения в Программе кредитования бизнеса при поддержке Корпорации МСП

Ранее возможность получения льготных кредитов была только у предприятий приоритетных отраслей экономики. В перечень приоритетных отраслей входят сельское хозяйство; обрабатывающее производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство, транспорт и связь; туристская деятельность; деятельность в области здравоохранения; сбор, обработка и утилизация отходов; деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов); деятельность в сфере бытовых услуг; отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники и другие отрасли, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте.
Программа стимулирования Корпорации МСП включает кредитование предприятий приоритетных отраслей поставке 9,6% годовых, прочих отраслей по ставке 10,6% годовых.*
В Банке Акцепт кредиты выдаются на инвестиционные цели на 7 лет, на пополнение оборотных средств — на 3 года. Сумма кредита может быть от 3 млн рублей. В залог принимаются транспорт, спец. техника, оборудование, недвижимость, ликвидные ценные бумаги, права требования по депозитам, поручительство региональных Гарантийных Фондов.
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105
Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37
Сайт: www.akcept.ru
* Полные условия кредитования:
|Форма выдачи
|Кредитная линия с лимитом выдачи.
|Цели
|Инвестиционные цели
|Пополнение оборотных средств
|Срок
|До 7 лет
|До 3 лет
|Сумма
|От 3 до 11 млн. руб.
|От 3 до 11 млн. руб.
|Срок льготного фондирования
|36 месяцев
|Процентная ставка на период льготного фондирования
|9,6% — для клиентов осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях
10,6% — для остальных клиентов.
|Обеспечение
|Залог транспорта, спец. техники, оборудования, недвижимости, ликвидных ценных бумаг, прав требования по депозитам, Поручительство региональных Гарантийных Фондов.
|Требования к заемщикам
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Условия льготного кредитования предоставляются в рамках всех спецпрограм кредитования Малого Бизнеса, кроме кредита «Овердрафт».
- Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в этой отрасли экономики, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта;
- Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта;
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма;
- Транспорт и связь;
- Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма;
- Деятельность в области здравоохранения;
- Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье;
- Деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов);
- Деятельность в сфере бытовых услуг;
- Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, а также критические технологии Российской Федерации, перечень которых утвержден Указом Президента Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»;
- Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения, за исключением представительств) на территории монопрофильного муниципального образования, включенного в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р, и доля доходов от ее осуществления по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства;
- Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения, за исключением представительств) на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и доля доходов от ее осуществления по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства.
Более подробно по телефону Контакт-центр Банка — 8 800 100 27 37.