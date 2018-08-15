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ВТБ достиг договоренностей с фондом Bonum Capital о приобретении банка «Возрождение»

ВТБ и фонд Bonum Capital (Cyprus) LTD достигли договорённости по ключевым условиям сделки по приобретению ВТБ банка «Возрождение». Соответствующий меморандум был подписан сторонами.

Согласно достигнутым договоренностям с фондом Bonum Capital, выступающим организатором транзакции, ВТБ намерен приобрести контрольный пакет «Возрождения» (не менее 75%). Стороны планируют закрыть сделку в сентябре после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы ВТБ.

После закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году. Стратегия развития «Возрождения» будет предполагать дальнейшее усиление позиций банка на рынке Московской области по работе и с розничными и с корпоративными клиентами.

Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты «Возрождения» — как физические, так и юридические лица. Развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ.

Председателем правления «Возрождения» будет назначен Геннадий Солдатенков, в настоящее время занимающий должность члена правления ВТБ. Действующий председатель правления банка «Возрождение» Марк Нахманович продолжит свою работу в банке в должности заместителя председателя совета директоров. Команда банка «Возрождение», обладающая большим опытом работы в Московской области и других регионах присутствия, будет сохранена.

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