ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в регионах Алтая на 30%

Банк ВТБ с начала года предоставил жителям Алтайского края и Республики Алтай более 10 тыс. кредитов наличными на 5 млрд рублей. При этом в августе клиенты банка оформили 1,5 тыс. кредитов на 900 млн рублей, что на 30% выше, чем в июле.

«От месяца к месяцу мы отмечаем уверенный рост спроса на потребительские кредиты. Вслед за снижением Банком России ключевой ставки кредитные организации предлагают все более выгодные условия кредитования, что стимулирует жителей региона реализовывать отложенный спрос, совершая крупные покупки. Также в августе традиционно возрастает потребительская активность перед началом учебного и делового сезона», — отметил Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

В целом по стране продажи кредитов наличными по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев — около 650 тысяч на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до 50% своей платежной нагрузки. За первый месяц ей воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали свои кредиты на 6,8 млрд рублей.

ВТБ фиксирует прирост продаж розничных кредитов пятый месяц подряд — в августе выдачи всех видов кредитов физлицам увеличились на 15%. За счет снизившихся ставок и действия госпрограмм банк ожидает резкого роста розничного рынка во втором полугодии, который может вырасти минимум в 1,5 раза по сравнению с первым.

Банк ВТБ (ПАО)