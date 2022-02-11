ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов в регионах Алтая на 18%

В 2021 году банк ВТБ предоставил жителям Алтайского края и Республики Алтай заемных средств на сумму 32 млрд рублей, это на 18% выше результата 2020 года. Кредитный портфель физлиц в регионе с начала года вырос на 22% и превысил 58,7 млрд рублей.

Более половины общего объема розничных продаж составляют кредиты наличными. В прошлом году этим продуктом ВТБ воспользовались более 26 тысяч жителей Алтайского края и Республики Алтай, получив заемных средств на 17 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом объем выдач в данном сегменте увеличился на 20%. Портфель кредитов наличными вырос на четверть, до 22,7 млрд рублей.

Ипотека продолжает оставаться одним из драйверов роста кредитного бизнеса ВТБ. За 2021 год банк предоставил жителям регионов Алтая более 7 тысяч жилищных кредитов на сумму свыше 14,3 млрд рублей — на 16% больше результата 2020 года. Ипотечный портфель банка в регионе превысил 33,4 млрд рублей (+21%).

В сегменте автокредитования объем выдач за прошедший год достиг 630 млн рублей. Портфель автокредитов по итогам года составил 980 млн рублей.

Портфель привлеченных средств розничных клиентов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай за год вырос на 20% и превысил 47 млрд рублей.

Дмитрий Горбунов,

управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

— В прошлом году клиенты ВТБ, проживающие на Алтае, демонстрировали стабильно высокий интерес к розничному кредитованию. На динамику выдач повлияли отложенный из-за пандемии спрос, рекордно низкий уровень ставок в первом полугодии, в части ипотеки — активный ввод новых девелоперских проектов и программы льготного кредитования. Так, по итогам года 26% наших ипотечных выдач в регионе пришлась на программы господдержки. Наши клиенты активно используют современные цифровые сервисы, которые предлагает банк. По последним данным, число пользователей ВТБ Онлайн в Алтайском крае выросло на четверть, в Республике Алтай — в полтора раза и суммарно превысило 180 тыс. человек.

Банк ВТБ (ПАО)