ВТБ: объем транзакций по картам в России увеличится на 15% в 2022 году

По оценкам ВТБ, POS-оборот по банковским картам за 2022 год в России вырастет на 15% и достигнет 44 трлн рублей. На классические карточные транзакции по итогам года придется свыше трех четвертых всего розничного торгового оборота, также вырастет доля оплаты по СБП. Об этом заявил старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев в ходе XVIII Международного банковского форума «Банки России — XXI век».

По оценкам банка, всего по итогам года общий розничный оборот товаров, услуг и общепита в России может превысить 57 трлн рублей. Из них 77% придется на классические карточные транзакции. Наличными россияне оплатят за год 20% всех покупок и услуг — на 8 п.п. меньше, чем годом ранее. Доля платежей через СБП с помощью QR-кода составит в целом по итогам года 3%, хотя в прошлом году на такой способ расчета приходилось не более 0,1% от общего оборота.

«Несмотря на технологические ограничения, россияне все чаще расплачиваются картами — уже сегодня по ним проходит три четверти платежей. По нашим оценкам, в декабре их доля составит четыре пятых всего розничного торгового оборота в стране. В том числе будет повышаться доля токенизированных платежей: в частности, уже 1,5 млн карт „Мир“ ВТБ привязаны к Pay-сервисам, которые позволяют клиентам расплачиваться за покупки смартфоном», — комментирует Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО)