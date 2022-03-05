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Экономика
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ВТБ присоединится к новым мерам господдержки предпринимателей

ВТБ принимает активное участие в разработке инициатив по поддержке среднего и малого бизнеса совместно с Правительством и Центральным банком РФ. Банк готов к оперативному внедрению комплекса мер, направленных на господдержку предпринимателей.

В текущих условиях ВТБ считает поддержку малого и среднего предпринимательства одной из приоритетных задач. Как системообразующий банк и один из основных финансовых институтов, реализующих действующие госпрограммы, ВТБ оказывает помощь предприятиям различных отраслей.

В том числе ВТБ сохраняет льготную ставку по краткосрочным и инвестиционным кредитам для предприятий сельского хозяйства. В первую очередь льготное кредитование направлено на оперативное обеспечение проведения сезонно-полевых работ. Банк также в индивидуальном порядке рассматривает возможность пролонгации уже действующих льготных кредитных соглашений с клиентами.

По мере утверждения новых программ госсубсидирования ВТБ обеспечит оперативный прием заявок и комфортные для клиентов условия оформления и обслуживания кредитов, а также реструктуризации действующих обязательств. Банк также компенсирует комиссии предприятиям МСП за расчеты в Системе быстрых платежей согласно новым срокам действия госпрограммы — до 30 июня 2022 года.

Подразделения банка по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей работают в усиленном режиме для решения всех возникающих вопросов клиентов. Официальные сообщения и рекомендации ВТБ для клиентов по работе в текущих условиях размещены на сайте ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО)

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