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Экономика
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ВТБ в Алтайском крае в 1,5 раза увеличил кредитный портфель среднего бизнеса

Банк ВТБ в Алтайском крае по итогам девяти месяцев увеличил кредитный портфель корпоративного (малого и среднего) бизнеса на 30%, до 16 млрд рублей. При этом в сегменте среднего бизнеса он вырос в полтора раза.

Сергей Сопов, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае.
Сергей Сопов, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае.
Источник: Банк ВТБ (ПАО)

С начала года банк предоставил более 15,5 млрд рублей компаниям сегмента среднего бизнеса (предприятиям с годовой выручкой в диапазоне от 300 млн до 10 млрд рублей). Это на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заемными средствами воспользовались компании сферы переработки (с долей 29% в общем портфеле), занятые в сфере недвижимости (28%), энергетики (12%), пищевой промышленности и строительстве (по 11%) и другие.

С начала года было открыто более 996 новых расчетных счетов, в том числе 23 — в рамках работы с застройщиками по 214-ФЗ, а также 112 — с участниками электронных торгов.

На сегодняшний день порядка 6 тыс. представителей малого и среднего бизнеса являются клиентами ВТБ. В Алтайском крае банк обслуживает более 6,2 тыс. расчетных счетов регионального бизнеса.

Сергей Сопов,
руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае:

За девять месяцев этого года наш портфель вырос почти на треть, и прирост обеспечен за счет предприятий малого и среднего бизнеса. Мы намерены и в дальнейшем наращивать объемы бизнеса темпами, опережающими среднерыночные показатели.

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