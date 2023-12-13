ВТБ: жители края с начала года оформили автокредитов в объеме 1,8 млрд рублей

За одиннадцать месяцев текущего года жители Алтайского края получили в ВТБ более 1,6 тысячи автокредитов на общую сумму свыше 1,8 млрд рублей. Это в 3,4 раза превышает показатель всего прошлого года по количеству и в 3,7 раза по объему выдач.