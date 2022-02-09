Крупнейший зерновой форум Сибири в этом году отмечает 15-летие. Его организуют Союз зернопереработчиков Алтая, ООО «ПроЗерно», Институт конъюнктуры аграрного рынка, ООО «Алтайские Зерновые Конференции». Мероприятие проходит при поддержке Минсельхоза РФ и Правительства Алтайского края.

XV Зимняя зерновая конференция пройдет в Белокурихе с 2 по 4 марта.

Зимняя зерновая конференция объединит ведущих экспертов зернового рынка России и Казахстана, чтобы подвести итоги года, поделиться аналитикой и прогнозами, обменяться мнениями о перспективах отрасли.

На конференции запланированы выступления: Владимира Петриченко (ООО «ПроЗерно»), Дмитрия Рылько («ИКАР»), Андрея Клепача (Внешэкономбанк), Романа Некрасова (Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ), Евгения Гана (президент Союза зернопереработчиков Казахстана), Виталия Смирнова (ГК «Содружество» — один из крупнейших переработчиков маслосодержащих культур в Европе), Алексея Маслова (Институт стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова) и многих других.

Среди участников более 100 компаний из разных регионов России.

Форум пройдет в четыре сессии. Среди основных тем конференции: стратегия развития зернового производства в России, государственная поддержка агропромышленного сектора, итоги аграрного года в Алтайском крае, итоги зернового года в России, рынок зерна и муки Казахстана и стран Средней Азии, перспективы развития внутренних и внешних рынков сбыта зерна, прогноз на урожай и цены сезона 2022−2023 и множество других важных для аграрного сектора вопросов.

Как всегда, Зимняя зерновая конференция привлекает особое внимание ведущих экспертов России.

XV Зимняя зерновая конференция пройдет в Белокурихе с 2 по 4 марта. Фото предоставлено организатором.

Валерий Гачман, президент Союза зернопереработчиков Алтая, генеральный директор объединения АО «Грана», председатель совета директоров Сибирского Зернового Консорциума, подчеркивает, что время проведения конференции выбрано не случайно:

— К марту логично подвести окончательные итоги аграрного года не только в Алтайском крае и Сибири, но и в целом по России и миру. Также уже можно дать предварительные прогнозы о том, что нас ждет с урожаем зерновых в новом сезоне. Кроме того, сельхозпроизводителям и переработчикам в этот период проще найти время для плодотворной работы в двухдневном формате конференции.

Владимир Петриченко, генеральный директор «ПроЗерно» (г. Москва), считает:

— Наша Зимняя зерновая конференция не случайно стала самым крупным зерновым форумом за Уралом. Ее отличает стабильный пул экспертов. И это очень важно для любого качественного авторитетного форума. Потому что, делая выводы, оценки, предложения и прогнозы, наши эксперты на следующий год за них отвечают.

Зимняя зерновая конференция — это площадка для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией.

Администрация форума информирует участников о строгом соблюдении всех предписанных противоэпидемических мер.

С программой конференции можно ознакомиться на сайте: www.zzk22.ru

Официальные аккаунты Зимней зерновой конференции в соцсетях: