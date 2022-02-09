XV Зимняя зерновая конференция пройдет в Белокурихе с 2 по 4 марта.

Зимняя зерновая конференция объединит ведущих экспертов зернового рынка России и Казахстана, чтобы подвести итоги года, поделиться аналитикой и прогнозами, обменяться мнениями о перспективах отрасли.
На конференции запланированы выступления: Владимира Петриченко (ООО «ПроЗерно»), Дмитрия Рылько («ИКАР»), Андрея Клепача (Внешэкономбанк), Романа Некрасова (Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ), Евгения Гана (президент Союза зернопереработчиков Казахстана), Виталия Смирнова (ГК «Содружество» — один из крупнейших переработчиков маслосодержащих культур в Европе), Алексея Маслова (Институт стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова) и многих других.
Среди участников более 100 компаний из разных регионов России.
Форум пройдет в четыре сессии. Среди основных тем конференции: стратегия развития зернового производства в России, государственная поддержка агропромышленного сектора, итоги аграрного года в Алтайском крае, итоги зернового года в России, рынок зерна и муки Казахстана и стран Средней Азии, перспективы развития внутренних и внешних рынков сбыта зерна, прогноз на урожай и цены сезона 2022−2023 и множество других важных для аграрного сектора вопросов.
Как всегда, Зимняя зерновая конференция привлекает особое внимание ведущих экспертов России.
Валерий Гачман, президент Союза зернопереработчиков Алтая, генеральный директор объединения АО «Грана», председатель совета директоров Сибирского Зернового Консорциума, подчеркивает, что время проведения конференции выбрано не случайно:
— К марту логично подвести окончательные итоги аграрного года не только в Алтайском крае и Сибири, но и в целом по России и миру. Также уже можно дать предварительные прогнозы о том, что нас ждет с урожаем зерновых в новом сезоне. Кроме того, сельхозпроизводителям и переработчикам в этот период проще найти время для плодотворной работы в двухдневном формате конференции.
Владимир Петриченко, генеральный директор «ПроЗерно» (г. Москва), считает:
— Наша Зимняя зерновая конференция не случайно стала самым крупным зерновым форумом за Уралом. Ее отличает стабильный пул экспертов. И это очень важно для любого качественного авторитетного форума. Потому что, делая выводы, оценки, предложения и прогнозы, наши эксперты на следующий год за них отвечают.
Зимняя зерновая конференция — это площадка для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией.
Администрация форума информирует участников о строгом соблюдении всех предписанных противоэпидемических мер.
С программой конференции можно ознакомиться на сайте: www.zzk22.ru
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