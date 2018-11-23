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Экономика
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За неделю в России дизтопливо подорожало на рубль

Дизельное топливо в России подорожало до 46,29 рубля за 1 литр. Средние потребительские цены на бензин не изменились, сообщил ТАСС со ссылкой на Росстат.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

В начале ноября цена на дизтопливо прибавляла в среднем по 3 копейки. 12 по 18 ноября 2018 года зафиксирован рост на 1 рубль. В Барнауле, сообщает Росстат, дизтопливо стоит 46,92 руб.

За этот период, отчиталось ведомство, бензин в среднем подорожал на одну копейку. В Барнауле марка ИА-92 стоит 40,54 руб. за литр, АИ-95 — 42,57, АИ-98 — 47,70.

С начала 2018 года в России дизельное топливо подорожало на 14%, а бензин — на 9,3%. Цены резко выросли с апреля по июнь, затем стабилизировалась. Очередной рост начался в октябре.

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