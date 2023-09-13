Зачем нужна регистрация компании? Все преимущества инкорпорации

Под инкорпорацией подразумевается юридический процесс, который применяется при регистрации компании. Начиная свой бизнес, предприниматель должен определиться, в какой форме тот будет существовать. Если решено зарегистрировать компанию, тогда необходимо инициировать процесс ее инкорпорации. Таким образом владелец удачно отделяет себя от своего бизнеса. Ведь если предпринимательская деятельность ведется в качестве самозанятого или ИП, тогда такого разделения не происходит, и все бизнес и личные активы считаются одним целым.

Стоит помнить, что если у индивидуального предпринимателя или самозанятого лица возникают проблемы с возвратом долга кредиторам, то последние могут претендовать не только на его бизнес-активы, но и на личное имущество. В этом случае в качестве возмещения за бизнес-кредит кредитор имеет право забрать личное авто должника и даже его квартиру, если сумма долга будет эквивалентной.

А вот в случае регистрации компании ее владелец имеет ограниченную ответственность. Это значит, что кредиторы могут забрать только то, что вложено ее владельцем при создании. Это могут быть акции или уставной капитал.

Преимущества инкорпорации компании

О наличии ограниченной ответственности владельца было сказано выше. Зачем регистрировать компанию? В чем преимущества инкорпорации бизнеса, кроме ограниченной ответственности владельца? Есть возможность получить налоговые бонусы, если основать компанию в подходящей юрисдикции. Многие страны предлагают выгодные налоговые программы для иностранных предпринимателей, желающих зарегистрировать бизнес у них. Иногда реинвестированная прибыль не облагается налогами. Также есть возможность распределять выплату доходов на некоторый срок, уменьшив налоговую ставку.

Еще одним преимуществом инкорпорации компании можно назвать повышение доверия со стороны контрагентов. Клиенты, поставщики и даже банки охотнее взаимодействуют с компаниями, чем с частными лицами или ИП.

Среди плюсов основания бизнеса под юридическим лицом можно считать неограниченный срок жизни. В отличие от обычного человека юридическое лицо может существовать столетиями, только меняя своих владельцев. Например, банк Monte dei Paschi di Siena («Монте дей Паски ди Сиена») был основан в 1477 году и действует до сих пор, а его основателей уже давно нет в живых.

Цели регистрации компании

Какие цели обычно преследуют предприниматели, решаясь на регистрацию компании? Наличие зарегистрированной фирмы дает возможность ее владельцу привлекать инвесторов, акционерный капитал и продавать акции. Если бы у него была какая-либо иная бизнес-структура, нужно было бы платить налоги в декларации об НДФЛ, даже если эти деньги остаются в бизнесе. Благодаря привлечению инвестиций, можно обеспечить расширение и рост бизнеса.

К тому же регистрация компании помогает избежать конфликтов между учредителями и партнерами. Владельцы имеют четкое представление о том, что их инвестиции в компанию не являются предварительными устными или письменными обещаниями. Наличие конкретного количества акций помогает также определить степень полномочий при принятии важных корпоративных решений.

Зарегистрированные официально компании повышают свою репутацию и восприятие бренда.

Но стоит помнить, что наличие компании несет за собой и наличие определенных обязательств, а также требует дополнительных трат. Так, придется платить за саму регистрацию, тратиться на создание отчетов и государственные пошлины.

Не стоит забывать и об ответственности по поводу ведения отчетности — как бухгалтерской, так и налоговой. Иначе компании грозят штрафы и санкции. Следует помнить об ежегодном аудите и четко соблюдать законодательство страны инкорпорации. Да, своя фирма — это очень полезный бизнес-инструмент, однако считать его панацеей не нужно. С его помощью можно получить массу преимуществ, но предварительно рекомендуется взвесить все “за” и ”против”. Возможно, вашему бизнесу все-таки будет выгоднее существовать в рамках ИП?

Процесс регистрации компании

От того, в какой стране планируется инкорпорация бизнеса, будет зависеть и последовательность действий. Если компания будет регистрироваться в стране своего проживания, то в этом случае процесс может быть немного упрощенным, ведь все данные о владельце можно легко проверить, так же, как и его деловую репутацию. Если же планируется инкорпорация бизнеса за рубежом, то в этом случае алгоритм действий может быть немного иной. Однако обычно такой процесс имеет несколько этапов:

Выбор наименования. Необходимо проверить выбранное название на уникальность и соответствие требованиям страны инкорпорации. Подготовка Устава и прочих документов компании. В таких бумагах обычно описывается сфера деятельности фирмы, ее адрес, имена учредителей и прочая корпоративная информация. Затем необходимо выбрать регистрационного агента. Можно воспользоваться услугами посредников. После сбора полного пакета бумаг необходимо посетить регистрационное управление и оплатить требуемые пошлины. Внести уставной капитал (если такое требование присутствует в законодательстве страны инкорпорации). Необходимо провести собрание учредителей, принять устав, назначить директора, согласовать выпуск акций и оформить подтверждающую документацию.

После выполнения всех этих действий компания обычно начинает свое существование. Конечно, не стоит забывать также о необходимости открытия корпоративного счета для фирмы, получении лицензий (если таковые требуются из-за сферы деятельности компании), получения НДС номера и т.д. Это определяется целями и задачами компании.

Какие виды компаний существуют?

Предприниматель может зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью (ООО). Эта форма предприятия считается самой популярной в мире. Также доступна регистрация акционерного общества(АО), которое может быть как открытым, так и закрытым. Доступна также регистрация корпораций в форме LLC или АО. Опять же предпочтительную форму стоит выбирать, исходя из основных целей инкорпорации.

Где лучше всего зарегистрировать компанию?

Ответ на этот вопрос также будет зависеть от целей, которые преследует предприниматель. Если компания нужна ему в качестве инструмента диверсификации активов, тогда рекомендуется отдавать предпочтение так называемым оффшорным юрисдикциям, у которых нет открытых реестров бенефициарных владельцев. Если же цель регистрации своего предприятия — это выход на новые рынки, то стоит присмотреться к странам, которые предоставляют выгодные условия для ведения бизнеса в определенной сфере.

Если решено открывать компанию в стране своего непосредственного проживания, тогда стоит детально изучить местное законодательство и узнать все нюансы. Инкорпорировать компанию по месту жительства обычно проще, так как здесь легче открыть банковский счет, больше возможностей для организации офиса и набора персонала. Но зачастую реализовать такое решение мешает чрезмерная бюрократия на местах, коррупция и высокие налоги. В связи с этими аспектами, многие предприниматели все же рассматривают регистрацию компании за рубежом. Это решение потребует немного больше средств и усилий, но если обратиться к профессионалам, то процесс может значительно упроститься. При регистрации иностранной компании советуем обращать внимание на такие аспекты: требования к экономическому присутствую, условия открытия корпоративного счета, требования к отчетности, требования к ведению бизнеса внутри страны регистрации, общие затраты на процесс инкорпорации.

Если грамотно выбрать юрисдикцию, учесть все требования и нюансы юрисдикции инкорпорации, правильно подобрать форму компании, то можно получить эффективный бизнес-инструмент, который поможет добиться успеха на бизнес-поприще.

Номинально процесс регистрации компании не представляет собой что-то сложное. Если подойти к вопросу последовательно и профессионально, то все действия займут не больше одной недели.