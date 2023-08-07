Как защитить деньги на карте при онлайн-покупках

Интернет плотно вошел в нашу жизнь и то, что с трудом можно было представить вчера, сегодня является частью нашей обыденной жизни. Подача документов в государственные структуры, бронирование отелей, оплата штрафов и счетов ЖКХ, общение и, конечно же, покупка товаров — все это сегодня можно сделать, не выходя из своего собственного дома.