Молодым предпринимателям от опытного финансиста: полезные советы

Многим кажется привлекательной идея открыть свой бизнес. Самыми опасными для начинающего бизнесмена будут первые шаги в развитии компании: без опыта легко совершить ошибки. Они приведут к финансовым потерям и долгам. Минимизировать риски возможно. Для этого эксперты сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист» рекомендуют следовать советам опытных предпринимателей.

Всегда считайте деньги

Перед открытием бизнеса научитесь понимать разницу между денежным потоком и прибылью. Для малого бизнеса это особенно важно. Без цифр сложно понять, сколько денег было получено за период и увеличится ли их количество в следующие недели.

Простой пример: компания занимается ремонтом квартир. Прораб посчитал, что с учётом стоимости работ и материалов потребуется 1 млн рублей. Клиент выплатил задаток 500 000 рублей, а оставшуюся сумму отдаст после окончания работ. У собственника может появиться соблазн потратить задаток, но так делать нельзя: это ещё не прибыль. Если эти деньги вывести из компании сейчас, не на что будет купить материалы, не получится выплатить зарплату работникам, пока не поступит вторая часть оплаты.

Также важно учитывать рентабельность бизнеса, иначе может оказаться, что организация получает выручку, а прибыли всё равно нет. Поступающие деньги едва перекрывают расходы.

Не отчаивайтесь после провала

Планирование — это хорошо, но цели не всегда выполнимы. Жизнь непредсказуема, и заранее узнать, что повлияет на ситуацию, нельзя. В случае неудачи не стоит отказываться от идеи: рано или поздно вы придёте к цели, главное — начать идти. Важно всегда пытаться.

Об этом говорил в своё время ещё Стив Джобс на конференции для студентов. Он призывал не увлекаться планированием, иначе будет легко разочароваться и сдаться.

После неудачи нужно сделать выводы и начать снова. Процесс повторяют до полного выполнения задуманного плана. Тестируйте гипотезы, проводите эксперименты и ищите свой путь.

Сотрудничайте с партнёрами

Специалисты сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист» рекомендуют искать точки соприкосновения с контрагентами. Например, нужно пригласить на работу ценного специалиста, но молодая компания не может предложить высокую зарплату. В этом случае можно искать другие подходы: возможно, специалиста привлечёт свободный график работы или другие преимущества, которые не связаны с финансовой составляющей.

При проведении переговоров с инвесторами также не бойтесь пробовать разные модели взаимодействия. Это повышает вероятность положительного исхода.

Главное, что нужно запомнить, — не бывает универсальных путей развития бизнеса, и каждому предстоит найти свой способ достижения целей.