Облачная касса: как соблюсти требования закона, потратив на это 5 минут

Облачная касса: что это и как работает?
Облачная касса — это физическая онлайн-касса, фискальный накопитель которой находится у арендодателя в специализированном дата-центре. Доступ к ней у компании, осуществляющей продажи — исключительно удаленный. Чек при таком формате обслуживания не печатается, а отправляется клиенту на электронную почту или телефон. Фискализация платежей также осуществляется удаленно.
Облачная фискализация от LIFE PAY: оптимальное решение для вашего бизнеса
Компания LIFE PAY (Лайф пэй) предлагает коннектор, который позволяет подключить облачную фискализацию всего за 5 минут. Переход осуществляется без потери времени и денег, вне зависимости от того, услугами какого провайдера компания пользовалась ранее.
Основные преимущества коннектора LIFE PAY:
- расширенные возможности фискализации для клиентов;
- быстрая и бесшовная смена сервиса (достаточно поменять URL* сервиса или использовать готовый CMS-модуль**);
- большой выбор выгодных и удобных пакетных предложений;
- высокие требования к надежности и безопасности;
- если изначально клиентом использовались сервисы Orange Data (Орандж Дата) и АТОЛ Онлайн, то подключиться к облачной кассе LIFE PAY можно всего за 5 минут;
- благодаря преднастроенному коннектору клиент получает выгодные условия по эквайрингу от банков-партнеров в рамках единого договора;
- удобный личный кабинет, существенно упрощающий учет и автоматизацию процесса торговли. Например, любой срез данных можно посмотреть в виде графиков или итоговых отчетов.
Облачная касса будет полезна, прежде всего, интернет-магазинам, объектам розничной торговли, компаниям, осуществляющим транспортные услуги, а также курьерам и некоторым другим работникам сферы обслуживания.
*URL - англ. Uniform Resource Locator система унифицированных адресов электронных ресурсов)
**CMS - англ. Content management system, CMS, система управления контентом)
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