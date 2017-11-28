На Алтае сфотографировали мимимишного горностая

Любопытный зверек попозировал на фотокамеру сотрудникам Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай. Инспектор парка Эмиль Чилчинов встретился с забавным горностаем, когда проводил осенние учеты животных.
Маленький хищник уже сменил окрас на белоснежный зимний и покрасовался в "новой шубке" перед инспектором, после чего скрылся в своей норе, сообщила пресс-секретарь парка Ольга Усольцева.
Справка
Горностай — это хищник семейства куньих рода хорьков. У него длинное тело, короткие лапки, длинная шея и треугольная головка с маленькими округлыми ушками. Самец вырастает в длину до 17—38 см, самки меньше самцов. Хвост составляет около 35 % от длины тела. Весят горностаи от 70 до 260 г. Окрас меха покровительственный: зимой чисто белый, летом двухцветный — верх тела буровато-рыжий, низ желтовато-белый. Кончик хвоста остается чёрным в течение всего года.
Охотится обычно на грызунов, реже на птиц, может есть рыбу. Способен охотиться на животных крупнее себя, например, на глухарей или зайцев.
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