На Алтае сфотографировали мимимишного горностая

В Сайлюгемском национальном парке сфотографировали любопытного горностая. Фото : Эмиль Чилчинов. В Сайлюгемском национальном парке сфотографировали любопытного горностая. Фото : Эмиль Чилчинов. В Сайлюгемском национальном парке сфотографировали любопытного горностая. Фото : Эмиль Чилчинов.

Маленький хищник уже сменил окрас на белоснежный зимний и покрасовался в "новой шубке" перед инспектором, после чего скрылся в своей норе, сообщила пресс-секретарь парка Ольга Усольцева.

Справка

Горностай — это хищник семейства куньих рода хорьков. У него длинное тело, короткие лапки, длинная шея и треугольная головка с маленькими округлыми ушками. Самец вырастает в длину до 17—38 см, самки меньше самцов. Хвост составляет около 35 % от длины тела. Весят горностаи от 70 до 260 г. Окрас меха покровительственный: зимой чисто белый, летом двухцветный — верх тела буровато-рыжий, низ желтовато-белый. Кончик хвоста остается чёрным в течение всего года.

Охотится обычно на грызунов, реже на птиц, может есть рыбу. Способен охотиться на животных крупнее себя, например, на глухарей или зайцев.