Алтайский край вошел в тройку самых экологичных регионов России

Эксперты рассказали, что Тамбовская область уже четвертый год занимает первое место. А Республика Алтай и Алтайский край уже второй год входят в тройку лидеров.

"Эти три субъекта показали высокий уровень экологической ответственности, проведя многочисленные природоохранные мероприятия и образовательные акции. Также они отличились высоком уровнем экологической открытости, продемонстрировали готовность к взаимодействию с гражданским обществом в целях улучшения экологической обстановки", — говорят эксперты.