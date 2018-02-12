Алтайский край вошел в тройку самых экологичных регионов России

Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала экологический рейтинг субъектов России. В тройку лидеров вошла Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.
Эксперты рассказали, что Тамбовская область уже четвертый год занимает первое место. А Республика Алтай и Алтайский край уже второй год входят в тройку лидеров.
"Эти три субъекта показали высокий уровень экологической ответственности, проведя многочисленные природоохранные мероприятия и образовательные акции. Также они отличились высоком уровнем экологической открытости, продемонстрировали готовность к взаимодействию с гражданским обществом в целях улучшения экологической обстановки", — говорят эксперты.
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