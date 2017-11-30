Алтайский край занял 5 место в СФО по загрязнению воздуха

Активнее всего воздух загрязняют заводы и транспорт. По данным Владимира Попрядухина, в 2016 году число выбросов загрязняющих веществ составило 449 тыс. тонн. Это почти на 12% больше цифры предыдущего года. Транспорт загрязняет воздух почти в половине случаев (менее 52%). Остальное вносят стационарные источники.

Минприроды выдало 4182 разрешения на выбросы вредных веществ стационарными источниками. Эти объекты подлежат региональному государственному экологическому надзору. Сильнее всего воздух загрязняют энергетические предприятия.

Altapress.ru писал, что барнаульцы и бийчане обеспокоены смогом, который снова висит над городами. Специалисты алтайского ЦГМС рассказали, что загрязнение не опасно. Однако жителям рекомендуют меньше проводить времени на улице, а предприятиям — уменьшить выбросы в атмосферу.