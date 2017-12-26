Барнаульская предпринимательница незаконно продала за границу лес на 150 млн рублей

Предпринимательница из Барнаула с ноября 2014 по июль 2015 года по фиктивным международным контрактам продала за границу более 27 тыс. кубометров, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.
Контракты заключали с зарубежными партнерами в Таджикистане и Узбекистане. Общая стоимость древесины — около 150 миллионов рублей.
Против 40-летней местной жительницы, руководителя компании, возбудили уголовное дело по статье о контрабанде.
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