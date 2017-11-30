Древесные брикеты: экологично и экономично

В рамках развития биоэнергетики в Алтайском крае, ООО "ЛХК "Алтайлес" запускает второй цех по производству топливных древесных брикет на базе ООО "Содружество".
Топливные брикеты – твердое горючее топливо, которое изготавливается путём спрессовывания опилок под высоким давлением. Главными плюсами такого топлива являются его экологичность, длительность горения, теплоотдача сравнимая с качественным углём и отсутствие грязи и пыли в процессе использования. Еще одним преимуществом такого вида топлива является отсутствие шлака, а получаемая после сгорания зола – это прекрасное удобрение для огорода. Все это позволяет широко применять их для всех видов топок и котлов, а также они отлично горят в каминах и печках, грилях.
Производство топливных брикет практически полностью автоматизировано, что значительно уменьшает себестоимость, а соответственно и конечную цену готовой продукции.
На данный момент, топливные древесные брикеты достойная и современная альтернатива классическим видам топлива, а если учесть, что производятся они из возобновляемых источников, то альтернативу такому виду топлива найти достаточно тяжело.
Компания "Алтайлес" и дальше продолжит развивать производство экологических видов топлива, и в ближайшем будущем планируется запуск завода по производству пеллет. Еще более технологичного и современного вида топлива.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.