Древесные брикеты: экологично и экономично

Топливные брикеты – твердое горючее топливо, которое изготавливается путём спрессовывания опилок под высоким давлением. Главными плюсами такого топлива являются его экологичность, длительность горения, теплоотдача сравнимая с качественным углём и отсутствие грязи и пыли в процессе использования. Еще одним преимуществом такого вида топлива является отсутствие шлака, а получаемая после сгорания зола – это прекрасное удобрение для огорода. Все это позволяет широко применять их для всех видов топок и котлов, а также они отлично горят в каминах и печках, грилях.

Производство топливных брикет практически полностью автоматизировано, что значительно уменьшает себестоимость, а соответственно и конечную цену готовой продукции.

На данный момент, топливные древесные брикеты достойная и современная альтернатива классическим видам топлива, а если учесть, что производятся они из возобновляемых источников, то альтернативу такому виду топлива найти достаточно тяжело.

Компания "Алтайлес" и дальше продолжит развивать производство экологических видов топлива, и в ближайшем будущем планируется запуск завода по производству пеллет. Еще более технологичного и современного вида топлива.