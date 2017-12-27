Год экологии на Алтае 2017

Из Красной книги России исключили популярных у браконьеров животных

Сегодня, 18:13.
Жизнь

Минприроды России утвердило новую редакцию Красной книги, содержащей списки редких и исчезающих видов животных, сообщает РИА Новости.

Аргали.
Аргали. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.

"В завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской подписал приказ об утверждении списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из нее", — сказал заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Игорь Давыдов.

Газета "Новые Известия" сообщила, что из Красной книги исчезли остающиеся под угрозой виды животных, в частности, снежный баран и гималайский медведь. Ряд ученых РАН рассказали изданию, что это может быть связано с неким охотничьим лобби, которому "интересно оставить гималайского медведя за пределами Красной книги, так как это объект валютной охоты: охотиться на гималайского косолапого приезжают иностранцы, к тому же его лапы популярны в восточной медицине", пишет Lenta.ru.

Академики обратились с письмом (всего более 70 подписей) к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выступить в защиту российской природоохранной науки и дать указание отменить решение, принятое Минприроды.

Факт

Красная книга не обновлялась с 1998 года, за исключением трех точечных изменений. При этом ревизию желательно проводить раз в десятилетие.

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