На Алтае сфотографировали ирбиса с котятами

Снежные барсы. Фото : Пресс-служба Сайлюгемского нац.парка. Снежные барсы. Фото : Пресс-служба Сайлюгемского нац.парка. Снежные барсы. Фото : Пресс-служба Сайлюгемского нац.парка. Снежные барсы. Фото : Пресс-служба Сайлюгемского нац.парка. Снежные барсы. Фото : Пресс-служба Сайлюгемского нац.парка. Снежные барсы. Фото : Пресс-служба Сайлюгемского нац.парка. Снежные барсы. Фото : Пресс-служба Сайлюгемского нац.парка. Снежные барсы. Фото : Пресс-служба Сайлюгемского нац.парка. Снежные барсы. Фото : Пресс-служба Сайлюгемского нац.парка.

Алексей Кужлеков,

научный сотрудник Сайлюгемского парка:

Самка снежного барса приносит потомство раз в два года. Три котенка — знаменательное событие в восстановлении численности ирбиса на Алтае. Исследовав снимки, можно сказать, что барсята нынешнего помета — родились в апреле-мае. Судя по их внешнему виду, мать прекрасно справляется со своей задачей — котята вполне упитанны для своего возраста. Как правило, основным в рационе еще остается материнское молоко, но и мясо они уже употребляют в пищу.

Фотоловушка зафиксировала дневной и ночной проходы самки с котятами. Предыдущее потомство живет на соседних территориях, не охваченных фоторегистраторами, о чем свидетельствуют местные жители.

Ученые с осторожностью говорят о начале восстановления численности краснокнижного животного на Алтае. В конце октября на территории плато Укок впервые был зафиксирован ирбис в сопровождении двух барсят.