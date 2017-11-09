На Алтае сфотографировали ирбиса с котятами

На одном из участков Южно-Чуйского хребта в Сайлюгемском парке фотоловушки сняли самку снежного барса с тремя детенышами. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.
Алексей Кужлеков,
научный сотрудник Сайлюгемского парка:
Самка снежного барса приносит потомство раз в два года. Три котенка — знаменательное событие в восстановлении численности ирбиса на Алтае. Исследовав снимки, можно сказать, что барсята нынешнего помета — родились в апреле-мае. Судя по их внешнему виду, мать прекрасно справляется со своей задачей — котята вполне упитанны для своего возраста. Как правило, основным в рационе еще остается материнское молоко, но и мясо они уже употребляют в пищу.
Фотоловушка зафиксировала дневной и ночной проходы самки с котятами. Предыдущее потомство живет на соседних территориях, не охваченных фоторегистраторами, о чем свидетельствуют местные жители.
Ученые с осторожностью говорят о начале восстановления численности краснокнижного животного на Алтае. В конце октября на территории плато Укок впервые был зафиксирован ирбис в сопровождении двух барсят.
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