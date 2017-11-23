На Алтае ученые сфотографировали крупнейшее стадо редких горных баранов

Работники Сайлюгемского парка впервые увидели крупное стадо горных баранов на близком расстоянии, сообщает пресс-служба национального парка "Сайлюгемский".
Алтайские горные бараны пугливы и не подпускают к себе людей. В этот раз ученым очень повезло и они смогли сфотографировать этих животных.
На Алтае насчитывают 945 горных баранов. Их количество продолжает расти. В регионе обитает 80% от общего числа этих животных в России.
Всего на Алтае и в Тыве насчитали 1239 особей горных баранов. Сколько животных насчитали монгольские коллеги — станет известно в декабре. Эксперты надеются, что скоро можно будет говорить о восстановлении численности горных баранов в Алтае-Саянском регионе.
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