На Алтае ученые сфотографировали крупнейшее стадо редких горных баранов

На Алтае ученые вблизи сфотографировали крупнейшее стадо редких горных баранов. Фото : А. Кужлеков. На Алтае ученые вблизи сфотографировали крупнейшее стадо редких горных баранов. Фото : А. Кужлеков. На Алтае ученые вблизи сфотографировали крупнейшее стадо редких горных баранов. Фото : А. Кужлеков.

Алтайские горные бараны пугливы и не подпускают к себе людей. В этот раз ученым очень повезло и они смогли сфотографировать этих животных.

На Алтае насчитывают 945 горных баранов. Их количество продолжает расти. В регионе обитает 80% от общего числа этих животных в России.

Всего на Алтае и в Тыве насчитали 1239 особей горных баранов. Сколько животных насчитали монгольские коллеги — станет известно в декабре. Эксперты надеются, что скоро можно будет говорить о восстановлении численности горных баранов в Алтае-Саянском регионе.