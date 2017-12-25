Ущерб на миллионы. На Алтае главу сельсовета будут судить за экологическое преступление

По версии Следкома, обвиняемые в 2015 году за пределами отведенных им лесосек рубили в защитных лесах березы и осины. Всего было срублено 420 деревьев. Древесина продавалась местным жителям и иностранной фирме.

По данным краевого управления природных ресурсов и экологии, региону был причинен ущерб на сумму почти три миллиона рублей.

Следствию пришлось провести сложные экспертизы, допросить девять десятков свидетелей, изъять и проанализировать множество документов. Суд, по ходатайствую следователя, наложил арест на имущество обвиняемых на сумму более двух миллионов рублей. Также было направлено представление в администрацию района в связи с ненадлежащей работой по исполнению федерального законодательства о противодействии коррупции.

Теперь обвиняемых ждёт суд.