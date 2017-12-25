Ущерб на миллионы. На Алтае главу сельсовета будут судить за экологическое преступление

В Алтайском крае в суд передано дело депутата Заринского райсовета, являющегося также главой Новозыряновского сельсовета. Мужчина обвиняется по двум уголовным статьям — незаконная рубка леса в особо крупных размерах группой лиц по сговору и сбыт незаконно заготовленой древесины в особо крупном размере. Вместе с ним по этому же делу проходит и местный предприниматель.
По версии Следкома, обвиняемые в 2015 году за пределами отведенных им лесосек рубили в защитных лесах березы и осины. Всего было срублено 420 деревьев. Древесина продавалась местным жителям и иностранной фирме.
По данным краевого управления природных ресурсов и экологии, региону был причинен ущерб на сумму почти три миллиона рублей.
Следствию пришлось провести сложные экспертизы, допросить девять десятков свидетелей, изъять и проанализировать множество документов. Суд, по ходатайствую следователя, наложил арест на имущество обвиняемых на сумму более двух миллионов рублей. Также было направлено представление в администрацию района в связи с ненадлежащей работой по исполнению федерального законодательства о противодействии коррупции.
Теперь обвиняемых ждёт суд.
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