В Алтайском крае егерь спас истощенную редкую цаплю.

Егерь во время рейда в заказнике "Касмалинский" увидел белую цаплю. Она занесена в Красную книгу Алтайского края. Все другие птицы успели улететь на зимовку, а эта цапля не смогла из-за ослабленного состояния. Егерь отвез птицу в ветеринарную клинику.

Врачи при осмотре цапли нашли у нее воспалительный процесс. Птица не может раскрывать крылья и летать. Сейчас она живет в теплом вольере на страусиной ферме.

Цаплю планируют выпустить в дикую природы весной.