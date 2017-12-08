В Алтайском крае егерь спас истощенную редкую цаплю.

В заказнике "Касмалинский" егерь спас краснокнижную цаплю, сообщает Минприроды Алтайского края.
Егерь во время рейда в заказнике "Касмалинский" увидел белую цаплю. Она занесена в Красную книгу Алтайского края. Все другие птицы успели улететь на зимовку, а эта цапля не смогла из-за ослабленного состояния. Егерь отвез птицу в ветеринарную клинику.
Врачи при осмотре цапли нашли у нее воспалительный процесс. Птица не может раскрывать крылья и летать. Сейчас она живет в теплом вольере на страусиной ферме.
Цаплю планируют выпустить в дикую природы весной.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.