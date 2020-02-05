Власти рассказали о судьбе израненной косули, подобранной у дороги на Алтае

Молодая косуля, найденная израненной и сильно ослабленной у дороги под Бийском, стала жертвой бродячих собак, рассказали в минприроды края. Сейчас животное передано егерю охотхозяйства «Охота», который и взялся за ее спасение. Косуля пошла на поправку.

Косуля-сеголетка (то есть возрастом до года), обнаруженная у дороги недалеко от Бийска, была на грани гибели — истекала кровью. Когда о ней появилась первая информация в соцсетях, многие предположили, что это жертва браконьерства.

За спасение косули взялся егерь охотхозяйства «Охота» Александр Чебыкин. По его словам, рваные раны свидетельствует о нападении беспризорных собак, которые стаями бродят близ населенных пунктов. И этот случай отнюдь не первый.

Взяв зверюшку, егерь вызвал к ней ветеринара — тот оказал необходимую помощь. Сейчас косуля находится на передержке в безопасном месте. Судя по видеозаписи, она чувствует себя неплохо — у нее отменный аппетит.

После восстановления животное выпустят в природу.

В минприроды просят все, кто найдет травмированное животное, связываться со службой госохотнадзора по телефонам:

8 (3852) 29-68-16; 8 (3852) 29-68-23 .

Охотоведы знают, что делать, чтобы не навредить животному.

На заседании штаба акции «Спасем косулю». altaipriroda.ru

Ранее altapress ru рассказывал, что минприроды края совместно с МВД, Росгвардией, инспекцией гостехнадзора, краевым учреждением «Алтайприрода» согласовали цикл совместных мероприятий по спасению косуль.

Связано это было с тем, что глубокий снег мешал им передвигаться, они становятся легкой добычей браконьеров. Кроме того, из-за завалов снега зверям сложнее найти пищу.