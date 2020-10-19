Как обезопасить сотрудников предприятия в условиях пандемии

Одно из возможных решений — тепловизионный комплекс. С его помощью можно автоматически и бесконтактно измерять температуру тела до 20 человек одновременно. Установив его на контрольно-пропускном пункте, можно ограничить доступ сотрудников с повышенной температурой, тем самым не допустив распространение инфекции на предприятии.

Организациям рекомендовано переводить сотрудников на удаленную работу. Но что делать предприятиям, для которых удаленная работа невозможна, например промышленным компаниям?

На Алтае и в стране в целом идет вторая волна коронавируса. Ежедневный прирост заболевших COVID-19 продолжает увеличиваться.

Как работает

В состав комплекса входит тепловизор, температурный калибратор и видеорегистратор. Дополнительно можно включить в комплект оборудование для рабочего места оператора.

В тепловизоре находятся две камеры. Первая снимает в обычном спектре, вторая — в термальном (измеряет температуру человека).

Данные о температуре тела людей, входящих на предприятие, отражаются на мониторе охраны. При фиксации человека с повышенной температурой включается звуковое и световое оповещение.

Марат Мамедов , начальник сектора обслуживания систем безопасности компании «Галэкс». Анна Зайкова.

Марат Мамедов,

начальник сектора обслуживания систем безопасности компании «Галэкс»:

— Среди наших клиентов много предприятий, которые не могут остановить свою деятельность и продолжают работать в условиях пандемии. Это промышленные предприятия, организации сферы ЖКХ и энергетики, транспортного обслуживания: аэропорты, автовокзалы и многие другие. Их главная задача сейчас — обеспечить безопасность здоровья сотрудников.

Установка тепловизора поможет следить за температурой сотрудников и не допустить к работе людей с этим первичным признаком заболевания.

Что важно: такая система не мешает рабочему процессу и не отнимает время у сотрудников, измерение температуры происходит мгновенно и автоматически.

Где применяется

Тепловизионная система подходит как для небольших объектов (входы и выходы в здания организаций), так и для крупных (заводы, аэропорты и железнодорожные станции с крупным пассажиропотоком).

Один из первых тепловизионных комплексов «Галэкс» установил еще весной на промышленном предприятии АО «Барнаултрансмаш»

В чем преимущество

Преимущества использования тепловизионного комплекса — это высокая точность (до 0,3 ºС), быстрый скрининг, широкий охват территории и возможность выбора зоны контроля.

Использование тепловизионного комплекса позволит свести к минимуму риск распространения коронавирусной инфекции на территории организации.

Такая система будет полезна не только во время режима самоизоляции, но и в обычное время. Работодатель может контролировать температуру тела сотрудников, чтобы выявлять заболевших и не подвергать опасности других работников, объясняет Марат Мамедов.