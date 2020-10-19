Как обезопасить сотрудников предприятия в условиях пандемии

Как работает
В состав комплекса входит тепловизор, температурный калибратор и видеорегистратор. Дополнительно можно включить в комплект оборудование для рабочего места оператора.
В тепловизоре находятся две камеры. Первая снимает в обычном спектре, вторая — в термальном (измеряет температуру человека).
Данные о температуре тела людей, входящих на предприятие, отражаются на мониторе охраны. При фиксации человека с повышенной температурой включается звуковое и световое оповещение.
Марат Мамедов,
начальник сектора обслуживания систем безопасности компании «Галэкс»:
— Среди наших клиентов много предприятий, которые не могут остановить свою деятельность и продолжают работать в условиях пандемии. Это промышленные предприятия, организации сферы ЖКХ и энергетики, транспортного обслуживания: аэропорты, автовокзалы и многие другие. Их главная задача сейчас — обеспечить безопасность здоровья сотрудников.
Установка тепловизора поможет следить за температурой сотрудников и не допустить к работе людей с этим первичным признаком заболевания.
Что важно: такая система не мешает рабочему процессу и не отнимает время у сотрудников, измерение температуры происходит мгновенно и автоматически.
Где применяется
Тепловизионная система подходит как для небольших объектов (входы и выходы в здания организаций), так и для крупных (заводы, аэропорты и железнодорожные станции с крупным пассажиропотоком).
Один из первых тепловизионных комплексов «Галэкс» установил еще весной на промышленном предприятии АО «Барнаултрансмаш»
В чем преимущество
Преимущества использования тепловизионного комплекса — это высокая точность (до 0,3 ºС), быстрый скрининг, широкий охват территории и возможность выбора зоны контроля.
Использование тепловизионного комплекса позволит свести к минимуму риск распространения коронавирусной инфекции на территории организации.
Такая система будет полезна не только во время режима самоизоляции, но и в обычное время. Работодатель может контролировать температуру тела сотрудников, чтобы выявлять заболевших и не подвергать опасности других работников, объясняет Марат Мамедов.
Заказать оборудование можно в компании «Галэкс» по телефону +7 (3852) 653−803 или электронной почте gds@galex.ru