Новейшие разработки для регионов России РКС представит на алтайском ИТ-форуме.

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») представит новейшие сервисы на основе использования результатов космической деятельности для развития цифровой экономики в регионах России в рамках Алтайского регионального IT-форума 18−21 октября. Специалисты РКС расскажут о возможностях и перспективах применения спутниковых технологий для развития региональных экономик.

Представители холдинга 18 октября проведут тематическую сессию «Использование результатов космической деятельности в интересах регионов РФ». Разработчики РКС и приглашенные специалисты расскажут о возможностях и особенностях внедрения современных космических продуктов и сервисов в социально-экономическую сферу регионов России. Решения РКС повышают эффективность управления общественным транспортом, лесным и сельским хозяйством, территориями, экологией, социальной сферой, а также строительством и здравоохранением, обеспечивают развитие информатизации.

Гостей форума познакомят с инфраструктурными проектами, которые реализует РКС в настоящее время. Инфраструктура федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности (ИФСО) обеспечивает развитие рынка навигационных услуг, минимизируя компаниям-разработчикам сроки и стоимость создания новых оригинальных сервисов.

Национальная сеть высокоточного позиционирования (НСВП) объединяет действующие на территории России корректирующие станции в единую сеть с оптимизированной топологией, единым планом развития и нормативно-правовой базой. Такая интеграция повышает эффективность работы региональных служб и компаний, использующих сигналы высокоточной навигации для определения местоположения объектов.

Участникам форума продемонстрируют разработанные специалистами холдинга РКС приложения с применением технологий навигации и дистанционного зондирования Земли для строительства, кадастра и контроля за использованием природных ресурсов региона, а также для сельского хозяйства — они предполагают комплексный подход к сбору, обработке и выдаче адресной информации в автоматическом режиме через взаимодействие информационных систем.

Например, в решениях РКС для сельского хозяйства источниками информации являются подсистемы точного земледелия, подсистемы мониторинга и автоматического управления сельскохозяйственной техникой и оборудованием, подсистемы на основе геоаналитических платформ, которые могут оперативно анализировать урожайность с учетом телеметрии техники, аэрофото- и космосъемки.

Комплексное решение на основе спутниковых и цифровых технологий (машинное обучение и Big Data) поможет отечественным компаниям быть конкурентоспособными на мировом рынке.

Регистрация участников и программа сессии, доступны на официальном сайте РКС.

26.12.2017 в Москве Правительство Алтайского края и холдинг «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») заключили соглашение о сотрудничестве в области развития и использования результатов космической деятельности. Его выполнение позволит развивать на территории региона современную инфраструктуру, необходимую для внедрения сервисов цифровой экономики и современных технологий в области промышленности, строительства и сельского хозяйства. «Российские космические системы» и Правительство Алтайского края будут совместно внедрять информационные системы, работающие на основе космических систем дистанционного зондирования Земли, связи и навигации. В рамках этой работы планируется создать аппаратно-программные комплексы мониторинга краевого и муниципального уровней, интегрированные с соответствующими системами мониторинга и управления федерального и межрегионального уровней.

Справка

АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») на протяжении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. Основные направления деятельности — создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Интегрированная структура «Российских космических систем» объединяет ведущие предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО «НИИФИ»), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО «Орион»).