А ты готов к эпохе цифрового лидерства?

5 сильных спикеров, 5 актуальных тем, 1 крупнейший деловой форум — все это о «Сибирском трамплине-2018». Ежегодный бизнес-форум для ТОП-менеджеров и собственников компаний состоится 27 октября в Барнауле и поможет предпринимателям и управленцам совершить прорыв в своём бизнесе.

Центральная тема форума: формирование нового поколения лидеров, руководителей, которые уверенно чувствуют себя в эпоху глобальных изменений и строят бизнес, используя новые инструменты из цифровой и информационной среды.

В программе форума:

Трансформация мышления. Чтобы добиться успеха завтра , нужно мыслить не быстрее , нужно мыслить иначе.

нужно мыслить не быстрее нужно мыслить иначе. Digital инструменты\Цифровое лидерство.

Черты современного лидера в эпоху цифровых трансформаций — мышление , действие , коммуникации.

действие коммуникации. Стратегии принятия решений. Возможно ли научиться мыслить так , как делают это великие гении мира? Возможно , и Аркадий Цукер расскажет об этом.

как делают это великие гении мира? Возможно и Аркадий Цукер расскажет об этом. Усиление потенциала команды с помощью эффективных инструментов управления персоналом: Agile и Scrum.

Новые стратегии. Победу празднует тот , кто продумал все пути развития событий и нашел особый путь в море конкуренции.

кто продумал все пути развития событий и нашел особый путь в море конкуренции. Тактика выхода региональных игроков на международные рынки.

Networking. Знакомьтесь и налаживайте деловые связи , активно используйте ключевую функцию форума — объединение единомышленников.

Ежегодный бизнес-форум «Сибирский трамплин». Фото предоставлено организатором Ежегодный бизнес-форум «Сибирский трамплин». Фото предоставлено организатором Ежегодный бизнес-форум «Сибирский трамплин». Фото предоставлено организатором

«Сибирский трамплин — 2018» собрал пять сильнейших спикеров страны, практиков с огромным опытом. Они представят самые актуальные темы современного бизнеса для тех, кто готов к переменам и не боится действовать:

Аркадий Цукер.

Аркадий Цукер, г. Томск. Управляющий партнёр Центра Стратегического Консалтинга.

Тема: Роль и место стратегического мышления в управлении бизнесом.



Елена Бондаренко.

Елена Бондаренко, г. Москва. Директор и со-разработчик предпринимательских программ бизнес-школы «Сколково».

Тема: «Кратный рост бизнеса: выход региональных компаний на международные рынки».



Оксана Пикулёва.

Оксана Пикулёва, г. Санкт-Петербург. Автор курса «Цифровое лидерство» (для программ post EMBA) и программы корпоративного обучения «Цифровая трансформация компаний».

Тема: Цифровое лидерство: что руководителю нужно изменить в себе, чтобы стать DigitalLeader 4.0.



Максим Савинков.

Максим Савинков, г. Барнаул. Основатель, директор инновационной компании «СиСорт», лидера по экспорту фотосепараторов собственного производства.

Бизнес-кейс: Выход компании «СиСорт» на международные рынки.



Сергей Чирва.

Сергей Чирва, г. Новосибирск. Эксперт-практик в области Agile-трансформации компаний и запуске SCRAM-команд.

Тема: «ScrumDrive Знакомство с гибкими методами разработки продуктов по методологии SCRUM».



Татьяна Гребенкина.

Татьяна Гребенкина, г. Новосибирск. Управляющий партнёр компании «Аптайм». Более 20 лет опыта в оценке собственников и топ-менеджеров и развитии топ-команд.

Тема: «Цепочка создания стоимости».



Подробная программа и исчерпывающая информация о спикерах доступна на сайте «Магис Бизнес».

Обратите внимание! Действует акция «Бизнес-команда»: спецпредложение для двух человек. 1 билет «Бизнес» на «Сибирский трамплин-2108» + 1 билет на тренинг Аркадия Цукера «Прогулка по стратегиям гениев».

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