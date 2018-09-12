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А ты готов к эпохе цифрового лидерства?

5 сильных спикеров, 5 актуальных тем, 1 крупнейший деловой форум — все это о «Сибирском трамплине-2018». Ежегодный бизнес-форум для ТОП-менеджеров и собственников компаний состоится 27 октября в Барнауле и поможет предпринимателям и управленцам совершить прорыв в своём бизнесе.

Ежегодный бизнес-форум "Сибирский трамплин".
Ежегодный бизнес-форум "Сибирский трамплин".
Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Центральная тема форума: формирование нового поколения лидеров, руководителей, которые уверенно чувствуют себя в эпоху глобальных изменений и строят бизнес, используя новые инструменты из цифровой и информационной среды.

В программе форума:

  • Трансформация мышления. Чтобы добиться успеха завтра, нужно мыслить не быстрее, нужно мыслить иначе.
  • Digital инструменты\Цифровое лидерство.
  • Черты современного лидера в эпоху цифровых трансформаций — мышление, действие, коммуникации.
  • Стратегии принятия решений. Возможно ли научиться мыслить так, как делают это великие гении мира? Возможно, и Аркадий Цукер расскажет об этом.
  • Усиление потенциала команды с помощью эффективных инструментов управления персоналом: Agile и Scrum.
  • Новые стратегии. Победу празднует тот, кто продумал все пути развития событий и нашел особый путь в море конкуренции.
  • Тактика выхода региональных игроков на международные рынки.
  • Networking. Знакомьтесь и налаживайте деловые связи, активно используйте ключевую функцию форума — объединение единомышленников.
Ежегодный бизнес-форум &quot;Сибирский трамплин&quot;.
Ежегодный бизнес-форум «Сибирский трамплин».
Фото предоставлено организатором
Ежегодный бизнес-форум &quot;Сибирский трамплин&quot;.
Ежегодный бизнес-форум «Сибирский трамплин».
Фото предоставлено организатором
Ежегодный бизнес-форум &quot;Сибирский трамплин&quot;.
Ежегодный бизнес-форум «Сибирский трамплин».
Фото предоставлено организатором

«Сибирский трамплин — 2018» собрал пять сильнейших спикеров страны, практиков с огромным опытом. Они представят самые актуальные темы современного бизнеса для тех, кто готов к переменам и не боится действовать:

Аркадий Цукер.
Аркадий Цукер.

Аркадий Цукер, г. Томск. Управляющий партнёр Центра Стратегического Консалтинга.

Тема: Роль и место стратегического мышления в управлении бизнесом.

Елена Бондаренко.
Елена Бондаренко.

Елена Бондаренко, г. Москва. Директор и со-разработчик предпринимательских программ бизнес-школы «Сколково».

Тема: «Кратный рост бизнеса: выход региональных компаний на международные рынки».

Оксана Пикулёва.
Оксана Пикулёва.

Оксана Пикулёва, г. Санкт-Петербург. Автор курса «Цифровое лидерство» (для программ post EMBA) и программы корпоративного обучения «Цифровая трансформация компаний».

Тема: Цифровое лидерство: что руководителю нужно изменить в себе, чтобы стать DigitalLeader 4.0.

Максим Савинков.
Максим Савинков.

Максим Савинков, г. Барнаул. Основатель, директор инновационной компании «СиСорт», лидера по экспорту фотосепараторов собственного производства.

Бизнес-кейс: Выход компании «СиСорт» на международные рынки.

Сергей Чирва.
Сергей Чирва.

Сергей Чирва, г. Новосибирск. Эксперт-практик в области Agile-трансформации компаний и запуске SCRAM-команд.

Тема: «ScrumDrive Знакомство с гибкими методами разработки продуктов по методологии SCRUM».

Татьяна Гребенкина.
Татьяна Гребенкина.

Татьяна Гребенкина, г. Новосибирск. Управляющий партнёр компании «Аптайм». Более 20 лет опыта в оценке собственников и топ-менеджеров и развитии топ-команд.

Тема: «Цепочка создания стоимости».

Подробная программа и исчерпывающая информация о спикерах доступна на сайте «Магис Бизнес».

Обратите внимание! Действует акция «Бизнес-команда»: спецпредложение для двух человек. 1 билет «Бизнес» на «Сибирский трамплин-2108» + 1 билет на тренинг Аркадия Цукера «Прогулка по стратегиям гениев».

Бронируйте по лучшей цене: +7 (3852) 529−759

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