Барнаулец уехал в Крым на заработки и не может вернуться. Он объявил голодовку в кабине крана

Барнаулец Вячеслав Зайков, отправившийся на заработки в Севастополь, из-за невыплаты зарплаты объявил голодовку. Денег у него нет ни на то, чтобы снимать жилье, ни на то, чтобы вернуться в Барнаул. При этом ночует он в кабине крана, на котором работал, из-за чего ряд местных СМИ назвали его протестную акцию высотной голодовкой. Историю рассказывают крымские издания.

Вячеслав Зайков приехал в Севастополь из Барнаула. Его работодатель — подрядная организация, которая строит дом для депортированных народов — фирма «СК «ЮжУралСтрой». Обещали служебное жильё и зарплату — 300 рублей в час. Деньги не платили, а из хостела выселили — он утверждает, что должны ему более 190 тыс. рублей.

Зайков попал в безвыходную ситуацию — у него просто нет возможности вернуться домой, рассказывает «Независимое телевидение Севастополя».

«Они придумывают разные отговорки: потерпеть, подождать. В плачевной тяжёлой ситуации. Я приезжий», — рассказывает Зайков, машинист башенного крана.

Живет сейчас машинист, где придется, рассчитывать, что деньги все же вернут — тогда он возьмет билет и вернуется домой. Зайков подал заявление в местную прокуратуру. А 27 ноября залез в кабину крана и объявил голодовку, о чем сообщил диспетчеру «Скорой помощи». Спускаться с 40-метровой высоты он отказался, и только после многочасовых переговоров его удалось убедить в том, что надо вернуться на землю. Что он к вечеру и сделал.

4 декабря в прокуратуре подтвердили факт задолженности работодателя, сообщает издание «Аргументы недели-Крым». Сведений о погашении долга по зарплате пока нет.