«Дети и родители» и «Мужчина и женщина»: всё о самопринятии, агрессии, гаджетах и любви

30 ноября и 1−2 декабря в Барнауле пройдут два больших семинара-практикума с психологом Александром Колмановским. Темы семинаров просты и глубоки одновременно.

Первая семейная конференция «Дети и родители» состоялась в крае прошедшим летом. Программа была чрезвычайно насыщенной, параллельно работали площадки по психологии, образованию, развитию и воспитанию. Но центром внимания на протяжение всего дня оставалась площадка, которую вел Александр Колмановский. Он поднимал вопросы, которые неизменно волнуют родителей, и отвечал на них, исходя из собственного профессионального опыта и практики.

Отведенного времени оказалось мало для того, чтобы обстоятельно поговорить обо всех тревогах и заботах родителей. Но 30 ноября все пробелы будут восполнены. Семинар-практикум «Дети и родители» включает в себя пять главных тем, актуальных для каждого из родителей.

Семинар-практикум «Дети и родители». Фото предоставлено организатором

В частности, вы узнаете:

Как родительские страхи влияют на будущее ребенка.

Почему ребенок начинает врать и что с этим делать.

Как правильно реагировать на детскую агрессию.

Что делать , если второй родитель не оказывает достаточной поддержки в воспитании.

если второй родитель не оказывает достаточной поддержки в воспитании. Почему ребенок не вылезает из смартфона/компьютера.

Один день в компании Александра Колмановского даст вам понимание тех психологических процессов в поведении ребенка, которые до сих пор казались загадкой, пугали и тревожили вас.

Второй семинар-практикум посвящен отношениям между мужчиной и женщиной, в том числе тем аспектам, которые обходят стороной, считая их несущественными. Однако несущественных тем во взаимоотношениях не бывает. Несчастная любовь, сложности в «притирке» характеров и самопринятие как основа здоровых отношений — это лишь малая часть действительно ключевых вопросов личного счастья.

Семинар «Мужчина и женщина». Фото предоставлено организатором

Семинар «Мужчина и женщина» будет крайне полезен тем, кто хочет укрепить свою пару, освежить долгие отношения или находится в поиске спутника жизни.

Ознакомьтесь с подробной программой семинаров-практикумов на сайте «Магис Бизнес» и приготовьте свои вопросы для проработки.

Для тех, кто готов посвятить три дня гармонизации отношений в семье, действует специальное предложение. В него включена часовая личная консультация с Александром Колмановским.

Узнайте все об этой возможности: +7 (3852) 529−759

Александр Колмановский. Фото предоставлено организатором

Справка

Александр Колмановский: