Хватит топтаться на месте! Пора покорять новые рынки

26 октября в Барнауле начнет работу ежегодный деловой форум «Сибирский Трамплин» для ТОП-ов и собственников бизнеса, на котором впервые настолько полно будет раскрыта тема выхода региональных игроков на международный уровень.

Знаете, какое качество отличает российского предпринимателя? Патологическая скромность! Установка на то, чтобы подольше сидеть в комфортной и обжитой зоне, не высовываться (не то получишь больной щелчок по носу!) и довольствоваться тем, что есть — вот ценности и достижения региональных предпринимателей в основной массе.

И параллельно с этим мы видим примеры успешного выхода сибиряков на рынок страны и международный уровень: Производитель пластиковых товаров , компания «Мартика», IT-компания «Сибирикс», Производитель фотосепараторов , компания «CSort», Почвообрабатывающая техника «Veles»…

Примеров много. А информации о том, как этим компаниям удалось взять уровень выше, катастрофически не хватает. Может быть, поэтому наше бизнес-сообщество так инертно?

На форуме «Сибирский Трамплин» сразу два блока деловой программы посвящены выходу на новые рынки:

С темой «Стратегия следующего шага для предпринимателей: рост и развитие бизнеса» выступит Елена Бондаренко , директор предпринимательских программ «Сколково»

выступит Елена Бондаренко директор предпринимательских программ «Сколково» Эстафету примет Максим Савинков с бизнес-кейсом «Выход компании „CSort“ на международные рынки»

Как видите, это будет посильнее «Фауста» Гёте: связка из эксперта мирового уровня и бизнесмена-практика с богатейшим опытом. Обещаем насыщенные полтора часа и продуктивную дискуссию на кофе-брейке!

Впрочем, насыщенным будет весь день. Отличные спикеры и крутая повестка дня — то, что нужно для результативного форума. Открывайте программу «Сибирского Трамплина» и ставьте галочки напротив тем, которые актуальны для вашего бизнеса! Ваша задача: выжать максимум пользы из каждого часа и взлететь на трамплине открывшихся возможностей.

Мы так же, как и вы, терпеть не можем фразу «Предложение ограничено!», но в данном случае это чистая правда. Осталось 18 билетов, и достанутся они, как всегда, самым быстрым. Забронировать билет немедленно можно на сайте «Магис Бизнес» и по телефону: +7 (3852)529−759

Встретимся на «Сибирском Трамплине»!