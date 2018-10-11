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Хватит топтаться на месте! Пора покорять новые рынки

26 октября в Барнауле начнет работу ежегодный деловой форум «Сибирский Трамплин» для ТОП-ов и собственников бизнеса, на котором впервые настолько полно будет раскрыта тема выхода региональных игроков на международный уровень.

Пора покорять новые рынки!
Пора покорять новые рынки!
Фото предоставлено организатором форума

Знаете, какое качество отличает российского предпринимателя? Патологическая скромность! Установка на то, чтобы подольше сидеть в комфортной и обжитой зоне, не высовываться (не то получишь больной щелчок по носу!) и довольствоваться тем, что есть — вот ценности и достижения региональных предпринимателей в основной массе.

И параллельно с этим мы видим примеры успешного выхода сибиряков на рынок страны и международный уровень:
  1. Производитель пластиковых товаров, компания «Мартика»,
  2. IT-компания «Сибирикс»,
  3. Производитель фотосепараторов, компания «CSort»,
  4. Почвообрабатывающая техника «Veles»

Примеров много. А информации о том, как этим компаниям удалось взять уровень выше, катастрофически не хватает. Может быть, поэтому наше бизнес-сообщество так инертно?

На форуме «Сибирский Трамплин» сразу два блока деловой программы посвящены выходу на новые рынки:

  • С темой «Стратегия следующего шага для предпринимателей: рост и развитие бизнеса» выступит Елена Бондаренко, директор предпринимательских программ «Сколково»
  • Эстафету примет Максим Савинков с бизнес-кейсом «Выход компании „CSort“ на международные рынки»

Как видите, это будет посильнее «Фауста» Гёте: связка из эксперта мирового уровня и бизнесмена-практика с богатейшим опытом. Обещаем насыщенные полтора часа и продуктивную дискуссию на кофе-брейке!

Впрочем, насыщенным будет весь день. Отличные спикеры и крутая повестка дня — то, что нужно для результативного форума. Открывайте программу «Сибирского Трамплина» и ставьте галочки напротив тем, которые актуальны для вашего бизнеса! Ваша задача: выжать максимум пользы из каждого часа и взлететь на трамплине открывшихся возможностей.

Мы так же, как и вы, терпеть не можем фразу «Предложение ограничено!», но в данном случае это чистая правда. Осталось 18 билетов, и достанутся они, как всегда, самым быстрым. Забронировать билет немедленно можно на сайте «Магис Бизнес» и по телефону: +7 (3852)529−759

Встретимся на «Сибирском Трамплине»!

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