Игроки сибирского рынка e-commerce обсудили, как им повышать продажи

В этом году мероприятие состояло из двух частей: первый день — это пленарные заседания и дискуссии; второй день — мастер-классы. Конференция началась с обсуждения того, в чем особенность поведения миллениалов, как они совершают онлайн-покупки и на что обращают внимание. В дискуссии, которую модерировала Ирина Поддубная, директор по маркетингу "Сибирских сетей", участвовали студенты Новосибирского государственного технического университета. Они отметили, что регулярно совершают онлайн-покупки, в том числе и через соцсети, предпочитают пользоваться мобильным телефоном для этого. Посоветовали онлайн-магазинам как раз уделять больше внимания мобильным версиям своих сайтов и работе в соцсетях.

Далее Екатерина Степанюк, директор по развитию GfK, рассказала о потребительских трендах в e-commerce. Эксперт отметила: покупатели стали меньше переключаться на дешевые товары, омниканальный шоппинг остается актуальным — его доля в России составляет 35%; для любого онлайн-проекта важно быть встроенным в физический мир; шоппинг впечатлений открывает большие возможности для развития e-commerce. В России активно растет мобильный Интернет — в 2017 году на 20%, поэтому мобильные коммуникации выходят на первый план. Также важным становится выстраивание долгосрочных отношений с покупателями, причем в данном случае задача офлайна — это удовлетворение эмоциональных нужд, онлайна — рациональных. Среди факторов, которые играют большую роль для активных онлайн-покупок в будущем, — это доставка, наличие специальных предложений, акций и скидок, программы лояльности, отзывы покупателей и профессиональные обзоры.

Далее выступали представители интернет-магазинов: Павел Исаков, руководитель отдела партнерских отношений, Vsemayki.ru, рассказал о том, что необходимо делать, чтобы слышать своих клиентов. Арина Аванесова, руководитель группы управления проектами, Lamoda, поделилась опытом, как компании удается сохранять дух стартапа и новаторства, работать с молодыми талантами и управлять изменениями. Василий Жайворонок из "Почты России" рассказал о последних инновациях в доставке и о том, какие изменения ждет сибирский рынок e-commerce.

Следующая секция была посвящена тому, какие новые подходы, технологии можно применять в продвижении интернет-магазинов. Эксперты из Digital-агентства Атвинта, Hearst Shkulev Digital (сеть городских порталов, в которую входит НГС), Alytics и Билайна осветили следующие темы: какую роль играет контент-маркетинг в продвижении интернет-магазина (блоги, описания товаров, соцсети и т.п.); как создавать продающие тексты; как построить и внедрить сквозную аналитику и с помощью нее экономить деньги на рекламе; как коллтрекинг помогает повышать эффективность рекламных кампаний.

Третья, самая большая секция конференции была посвящена новым технологиям управления, доставки и обслуживания клиентов. Секция началась с выступления Александра Лисовича, одного из основателей красноярского интернет-аукциона Au.ru. Он поделился опытом, как в компании внедряли и используют новые технологии в управлении — Scrum и Kanban, с какими сложностям и нюансами столкнулись и как преодолевали. Одно из важных преимуществ Scrum — это возможность выстроить командную работу, что важно при реализации нестандартных проектов. Далее Олег Руденко, директор по развитию компании "ИнфоСофт", детально осветил тему управления проектами: как сделать так, чтобы реализовать задуманное. Потом представители компаний DPD, СДЭК и PickPoint подробно рассказали о том, как меняется рынок логистики, как сервис доставки и возврата товаров влияет на лояльность покупателей. Все спикеры отметили, что доставка является важным фактором при выборе того или иного интернет-магазина и является одним из инструментов построения долгосрочных отношений с покупателями.

Далее эксперты из "Сибирских сетей", "Энфорты" и Ivoice.tech продолжили тему клиентского сервиса и затронули такие аспекты: как повысить эффективность работы колл-центра и задействовать для этого облачную телефонию; как использовать точки доступа к wi-fi для выстраивания коммуникаций с клиентами; какие есть технологии и решения на базе искусственного интеллекта и речевых технологий, как их применять и внедрять. Завершил первый день конференции Павел Комаревцев, коммерческий директор компании "Механизм", рассказав об особенностях продажи промышленных товаров в Интернете.

Второй день конференции включал мастер-классы по трем основным потокам: как улучшать сайт интернет-магазина; как анализировать и повышать продажи; как сделать более эффективными клиентские коммуникации. Участники мероприятия более подробно разобрались в разных аспектах деятельности онлайн-площадок и обсудили такие вопросы, как: настройка email-маркетинга в компании, веб-аналитика на базе Яндекс.Метрики, новинки Яндекс.Директа и Google AdWords, речевая аналитика в колл-центрах и др. А помогли им в этом эксперты из компаний "Атвинта", "Дело тонкое", LP Tracker, Let’s Rock, MasloMedia, DirectLine, онлайн-школа по веб-дизайну W.D.i, ООО ЦБТ "Практика Успеха", лаборатория инноваций Lookas, "Сибирские сети".

Конференция проходила при поддержке Ассоциации компаний интернет-торговли и Ассоциации интернет-разработчиков. Генеральный партнер — компания DPD, генеральный информационный партнер — ИД "Коммерсантъ.Сибирь".

Более подробная информация о конференции: www.esib2018.ru