Как научиться вести переговоры со статусными персонами

Вот несколько особенностей переговоров с вышестоящими лицами от тренера Владимира Козлова, который посетит Барнаул 19−20 октября:
- Это переговоры, когда у твоего собеседника право одностороннего управления переговорами, вплоть до их прекращения («Как жаль, что вы от нас наконец-то навсегда уходите!»).
- В них очень редко принимают собеседника как равного (Приходишь к начальнику со своим мнением, уходишь — с его.)
- Переговоры обычно идут с очень жестким регламентом обсуждения, особенно временным.
- Более статусный собеседник редко готовится к переговорам, но при этом именно посетителя считает ответственным за качество коммуникации.
Как учесть все особенности подобной коммуникации и не проиграть переговоры? Дело в том, что в правильном переговорном общении форма общения становится не менее значимой, чем ее содержание. Большинство приемов классических переговоров становится неэффективным не из-за своего содержания. Они чаще «ломаются» из-за неправильной формы общения с собеседником. Мы живем в технологичном мире, где любой просчитанный твоим собеседником ход в коммуникации становится контрэффективным (как раз потому уже не работают скрипты в продажах), поэтому особенно важно выбрать верный «костюм переговорщика», учесть эмоциональное состояние оппонента и научиться технологически правильно работать с иррациональными ситуациями общения.
Вы сможете это сделать на двухдневном тренинге Владимира Козлова, который проводит ИД «Алтапресс»:
Тренинг будет полезен предпринимателям, руководителям, аккаунт-менеджерам — всем, кто ведет переговоры.
До 1 октября билеты можно купить со скидкой
О тренере
Владимир Козлов ведет тренинги и сопровождает важные переговоры уже 26 лет.
- Кандидат психологических наук;
- профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;
- преподаватель программы MBA и других программ;
- консультант «Роснефть», «Росатом», «Мегафон», «МТС», «Сбербанк», ВТБ и «Северсталь» (а всего более 90 компаний).
Тел: 8 (3852) 63-35-25
E-mail: ads@altapress.ru
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