Как научиться вести переговоры со статусными персонами

Наверняка большинство из вас сталкивались с такой ситуацией: необходимо убедить в своей позиции человека, который гораздо выше тебя по статусу. Или, что еще сложнее, от него зависит решение по принципиальному для вас вопросу. Иногда на руках достаточно информации и можно спокойно подготовиться, а иногда приходится «стрелять от бедра».

Вот несколько особенностей переговоров с вышестоящими лицами от тренера Владимира Козлова, который посетит Барнаул 19−20 октября:

Это переговоры , когда у твоего собеседника право одностороннего управления переговорами , вплоть до их прекращения ( «Как жаль , что вы от нас наконец-то навсегда уходите!»).

когда у твоего собеседника право одностороннего управления переговорами вплоть до их прекращения «Как жаль что вы от нас наконец-то навсегда уходите!»). В них очень редко принимают собеседника как равного ( Приходишь к начальнику со своим мнением , уходишь — с его.)

Приходишь к начальнику со своим мнением уходишь — с его.) Переговоры обычно идут с очень жестким регламентом обсуждения , особенно временным.

особенно временным. Более статусный собеседник редко готовится к переговорам , но при этом именно посетителя считает ответственным за качество коммуникации.

Как учесть все особенности подобной коммуникации и не проиграть переговоры? Дело в том, что в правильном переговорном общении форма общения становится не менее значимой, чем ее содержание. Большинство приемов классических переговоров становится неэффективным не из-за своего содержания. Они чаще «ломаются» из-за неправильной формы общения с собеседником. Мы живем в технологичном мире, где любой просчитанный твоим собеседником ход в коммуникации становится контрэффективным (как раз потому уже не работают скрипты в продажах), поэтому особенно важно выбрать верный «костюм переговорщика», учесть эмоциональное состояние оппонента и научиться технологически правильно работать с иррациональными ситуациями общения.

Вы сможете это сделать на двухдневном тренинге Владимира Козлова, который проводит ИД «Алтапресс»:

Тренинг будет полезен предпринимателям, руководителям, аккаунт-менеджерам — всем, кто ведет переговоры.

До 1 октября билеты можно купить со скидкой

Владимир Козлов. Фото предоставлено организатором

О тренере

Владимир Козлов ведет тренинги и сопровождает важные переговоры уже 26 лет.

Кандидат психологических наук;

профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;

преподаватель программы MBA и других программ;

консультант «Роснефть», «Росатом», «Мегафон», «МТС», «Сбербанк», ВТБ и «Северсталь» ( а всего более 90 компаний).



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