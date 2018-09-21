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Как научиться вести переговоры со статусными персонами

Наверняка большинство из вас сталкивались с такой ситуацией: необходимо убедить в своей позиции человека, который гораздо выше тебя по статусу. Или, что еще сложнее, от него зависит решение по принципиальному для вас вопросу. Иногда на руках достаточно информации и можно спокойно подготовиться, а иногда приходится «стрелять от бедра».

Переговоры.
Переговоры.
СС0

Вот несколько особенностей переговоров с вышестоящими лицами от тренера Владимира Козлова, который посетит Барнаул 19−20 октября:

  • Это переговоры, когда у твоего собеседника право одностороннего управления переговорами, вплоть до их прекращения («Как жаль, что вы от нас наконец-то навсегда уходите!»).
  • В них очень редко принимают собеседника как равного (Приходишь к начальнику со своим мнением, уходишь — с его.)
  • Переговоры обычно идут с очень жестким регламентом обсуждения, особенно временным.
  • Более статусный собеседник редко готовится к переговорам, но при этом именно посетителя считает ответственным за качество коммуникации.

Как учесть все особенности подобной коммуникации и не проиграть переговоры? Дело в том, что в правильном переговорном общении форма общения становится не менее значимой, чем ее содержание. Большинство приемов классических переговоров становится неэффективным не из-за своего содержания. Они чаще «ломаются» из-за неправильной формы общения с собеседником. Мы живем в технологичном мире, где любой просчитанный твоим собеседником ход в коммуникации становится контрэффективным (как раз потому уже не работают скрипты в продажах), поэтому особенно важно выбрать верный «костюм переговорщика», учесть эмоциональное состояние оппонента и научиться технологически правильно работать с иррациональными ситуациями общения.

Вы сможете это сделать на двухдневном тренинге Владимира Козлова, который проводит ИД «Алтапресс»:

Тренинг будет полезен предпринимателям, руководителям, аккаунт-менеджерам — всем, кто ведет переговоры.

До 1 октября билеты можно купить со скидкой

Владимир Козлов.
Владимир Козлов.
Фото предоставлено организатором

О тренере

Владимир Козлов ведет тренинги и сопровождает важные переговоры уже 26 лет.

  • Кандидат психологических наук;
  • профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;
  • преподаватель программы MBA и других программ;
  • консультант «Роснефть», «Росатом», «Мегафон», «МТС», «Сбербанк», ВТБ и «Северсталь» (а всего более 90 компаний).
Справочную информацию можно получить по:

Тел: 8 (3852) 63-35-25

E-mail: ads@altapress.ru

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