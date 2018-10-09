Как превратить сложный процесс переговоров в управляемый

2. Проведение результативного раунда переговоров.

Важно иметь «домашние заготовки» переговоров, но нужно уметь очистить свое сознание на их старте. Иначе ваш мозг зациклится на том, как правильно успеть сказать все, что вы заранее запланировали.

В первые 2−3 минуты вашего общения с оппонентом вы не должны думать, что говорите. Должен идти автоматический текст, который можно не контролировать, и все свое внимание направить на ответные реакции партнера. Именно они дадут вам правильное понимание, по какому сценарию переговоров вам надо дальше двигаться.

Дальше время применения переговорных техник. Всего есть четыре классических вида переговоров: партнерские, деловые, манипулятивные и силовые. Каждому виду переговоров соответствуют и свои техники.

Например, технологии жестких, силовых и манипулятивных переговоров делятся на два основных вида: блокировки деструктивных действий оппонента и активного влияния на позицию другой стороны переговоров. Технологии жестких переговоров, даже самые эффективные — это всего лишь набор инструментов. Выбирает всегда человек.