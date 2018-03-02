Работа

Корейцев заставят меньше работать и больше рожать

Сегодня, 08:54.
Работа и обучение

Власти Южной Кореи приняли законопроект о сокращении рабочей недели с 68 до 52 часов. Планируется, что нововведение поможет увеличить рождаемость в стране, сообщает The Guardian.

Закон вступит в силу в июле и будет применяться в первую очередь к крупным компаниям. С инициативой сократить рабочие часы выступил избранный президент Мун Чжэ Ин. В начале года он увеличил минимальную заработную плату на 16%

Согласно принятому законопроекту, рабочая неделя будет состоять из 40 часов основного времени и не более 12 сверхурочных. Несовершеннолетним будет разрешено работать 35 часов в неделю вместо положенных 40.

По данным корейских экспертов, новый закон обойдется работодателям в 11 миллиардов долларов убытков в год.

Факт

В Южной Корее самые длинные рабочие недели среди членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), за исключением Мексики. Китай и Индия не входят в сообщество. И там, по оценкам экспертов, граждане работают больше всех в мире, пишет "Лента.ру".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus