Корейцев заставят меньше работать и больше рожать

Закон вступит в силу в июле и будет применяться в первую очередь к крупным компаниям. С инициативой сократить рабочие часы выступил избранный президент Мун Чжэ Ин. В начале года он увеличил минимальную заработную плату на 16%

Согласно принятому законопроекту, рабочая неделя будет состоять из 40 часов основного времени и не более 12 сверхурочных. Несовершеннолетним будет разрешено работать 35 часов в неделю вместо положенных 40.

По данным корейских экспертов, новый закон обойдется работодателям в 11 миллиардов долларов убытков в год.

Факт

В Южной Корее самые длинные рабочие недели среди членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), за исключением Мексики. Китай и Индия не входят в сообщество. И там, по оценкам экспертов, граждане работают больше всех в мире, пишет "Лента.ру".