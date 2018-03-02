Корейцев заставят меньше работать и больше рожать

Власти Южной Кореи приняли законопроект о сокращении рабочей недели с 68 до 52 часов. Планируется, что нововведение поможет увеличить рождаемость в стране, сообщает The Guardian.
Закон вступит в силу в июле и будет применяться в первую очередь к крупным компаниям. С инициативой сократить рабочие часы выступил избранный президент Мун Чжэ Ин. В начале года он увеличил минимальную заработную плату на 16%
Согласно принятому законопроекту, рабочая неделя будет состоять из 40 часов основного времени и не более 12 сверхурочных. Несовершеннолетним будет разрешено работать 35 часов в неделю вместо положенных 40.
По данным корейских экспертов, новый закон обойдется работодателям в 11 миллиардов долларов убытков в год.
Факт
В Южной Корее самые длинные рабочие недели среди членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), за исключением Мексики. Китай и Индия не входят в сообщество. И там, по оценкам экспертов, граждане работают больше всех в мире, пишет "Лента.ру".
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