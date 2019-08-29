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Работа и обучение

Миллионы предпенсионеров не могут устроиться на работу

Из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста трудоустроены только 40%.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
СС0

Часть неработающих закончили трудиться досрочно или уже не могут продолжать работу из-за инвалидности.

Пенсионный фонд России направил письмо в Роструд, в котором сообщил о 1,8 млн работающих мужчинах 1959—1963 годов рождения и 2,2 млн женщинах 1964—1968 годов рождения, пишут «Известия».

Эксперты указывают, что уровень безработицы среди предпенсионеров является экстремально высоким и связывают происходящее с нежеланием работодателей принимать на работу сотрудников пожилого возраста. Также в России распространена практика неофициальных трудовых отношений, на которые соглашаются сотрудники «в возрасте», пишет ura.ru.

В Росстате сообщили, что всего в стране проживают 10,1 млн людей предпенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что из-за изменений в пенсионном законодательстве мужчины 60−64 лет и женщины 55−59 лет рискуют стать наиболее уязвимой категорией населения, говорится в исследовании РАНХиГС.

Эксперты считают, что уровень бедности в этой категории населения вырастет, несмотря на выплаты по безработице и программы поддержки предпенсионеров.

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