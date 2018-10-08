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8 октября
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Работа и обучение
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Минтруд хочет обязать работодателей вести учет микротравм сотрудников

Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели должны будут вести учет микротравм (синяков, ссадин, ушибов и прочее) сотрудников, а также устанавливать обстоятельства их получения, сообщают «Известия».

Женщина в синяках, насилие.
Женщина в синяках, насилие.
СС0

Подобные меры, по данным ведомства, помогут избежать несчастных случаев на производстве, ведь большинство мелких травм возникает из-за нарушений трудового процесса.

Предполагается, что работник сам будет обращаться к работодателю с просьбой зафиксировать травму. В комитете «Опоры России» по социальному развитию и трудовым отношениям отметили, что учет ссадин и синяков можно вести через электронные сервисы, например корпоративные порталы.

Подобная практика отслеживания травм существует во многих развитых странах, отметил директор НИИ медицины труда имени академика Измерова Игорь Бухтияров.

В настоящее время в России работодатель не обязан следить за небольшими проблемами со здоровьем сотрудника, а в его обязанности входит только расследование серьезных травм. При этом часто именно микротравмы становятся предвестниками профессиональных заболеваний, которые могут возникать спустя достаточно длительное время, пишут «Известия».

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