А сварщиков съел медведь: алтайский вахтовик рассказал о работе на севере

По рекомендации знакомого поехал работать на «Сибур». Сначала приехал в Сургут — там контора находится. Сам нашел нужный адрес. Пока ждал оформления, поселили в общаге. Там трэш: тараканы меньшее из зол, удобства на улице, душ — просто два крана с холодной и горячей водой, наливаешь в тазик, моешься.

Обязательно проходишь медкомиссию — стандартный набор: слух, зрение, давление, хирурги и прочее. Дополнительно проверяют вестибулярный аппарат, вертят на стуле. Самое сложное — получить допуск на высоту. Нужно не страдать от давления, иметь хорошее зрение, не дай бог страдать припадками, потерей сознания. Боишься ты высоты или нет, никто не проверит. Также нужно сдать техминимум, основы охраны труда, знание электробезопасности.

— Мы строили завод для «Сибура» — крупнейшего переработчика нефти в полимерную крошку. Это предприятие будет самым большим в России и вторым в мире по объему продукции. Площадь — 4 на 4 километра. Тысячи тонн железа, металла, километры труб. Всего на стройке работали 40 тысяч человек. Объект — недалеко от Тобольска: в 18 км от города — специальная промзона. Есть свой вахтовый городок — 13 двухэтажных общежитий, построенных из сэндвич-панелей, с комнатами разных размеров. Еще есть общежития на территории действующего завода. В домах — 4-, 8-местные комнаты, есть еще больше. В комнате — двухъярусные кровати, стол, телевизор, тумбочки, наглые тараканы. Своя котельная.

Рабочий.