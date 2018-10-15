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15 октября
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Работа и обучение
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Позитивные тенденции появились на рынке занятости в Барнауле

Со старта реализации программы преобразования экономического климата в Алтайском крае в 2006 году, уровень безработицы в регионе постоянно снижается. С января по август 2018 года в сравнение с аналогичным периодом 2017 года, количество жителей региона без работы уменьшилось на 1,4 тысяч человек, то есть на 8,6%*.

Позитивные тенденции появились на рынке занятости в Барнауле.
Позитивные тенденции появились на рынке занятости в Барнауле.
Источник: Getty Images

Одна из целей в стратегии социально-экономического развития городов Алтайского края до 2025 года — формирование комфортной среды для жителей. Для Барнаула одним из ключевых направлений является «развитие человеческого капитала"**, где особое внимание уделяется развитию рынка труда и содействие занятости.

Помимо модернизации существующих предприятий, создаются новые рабочие места в государственных и коммерческих учреждениях. Также, согласно стратегии, с целью повышения качества подготовки квалифицированных кадров ведется совместная работа по созданию базовых кафедр ВУЗов города на крупных предприятиях с вовлечением ведущих специалистов в учебный процесс.

Потенциал города привлекает все новые компании, которые готовы предоставлять рабочие места и трудоустраивать специалистов разных возрастов и квалификации. Так, в апреле 2018 года, в Барнауле был открыт ОЦО «ЛокоТех Эксперт» — дочернее предприятие федеральной компании «ЛокоТех» — что для города означает создание 400 дополнительных рабочих мест. 16 октября компания примет участие в ежегодной Краевой ярмарке вакансий, где соискатели смогут напрямую пообщаться со специалистами предприятия и узнать полезную информацию об имеющихся вакансиях и карьерных возможностях.

Выбор Барнаула для локации ОЦО не случаен — помимо высокого уровня образования потенциальных сотрудников, у города превосходное географическое положение, он в равной степени удален от столицы и ключевых городов Дальнего Востока, что позволяет организовать производственный процесс практически без учета влияния часовых поясов.

Любовь Григорьева,
генеральный директор ООО «ЛокоТех Эксперт»:

Мы приняли решение централизовать наш финансовый отдел и локализовать компанию в Барнауле, учитывая не только географию, но и наличие в регионе высших учебных заведений, уровень выпускников, доступность специалистов и офисных помещений, стоимость обслуживания бизнес-структуры в целом. Бухгалтеры и экономисты — достаточно традиционные специальности, и мы уверены, что найдем подходящих специалистов, как среди опытных, так и начинающих карьеру.

Помимо целевых улучшений на рынке труда, планомерно происходит развитие экономики города и жилищно-коммунальной инфраструктуры. В рамках данных инициатив, улучшается ситуация в сфере пищевой промышленности, туризма, спорта, культуры и строительства, что также формирует дополнительные возможности для безработных жителей города в различных областях деятельности.

*согласно данным «Управления Федеральной службы статистики по Алтайскому краю и Республики Алтай»

** Решение № 234 от 19.12.2013 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года»

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