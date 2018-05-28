8 советов как найти работу, если вы уже не молоды

1. Относитесь к своему возрасту как к цифре, а не к вашей характеристике.

Этот чисто психологический момент позволяет посмотреть на свои трудовые навыки объективно. Ведь при поиске работы зачастую важны именно они. Сосредоточьтесь на размышлениях о том, что вам нравится, чем бы вы хотели заниматься, чему научиться, какую пользу людям приносить и сколько за это получать.

2. Не стесняйтесь искать работу и просить о помощи.

Некоторые люди стесняются искать работу, потому что им кажется будто это создает впечатление их невостребованности. Но это иллюзия. Желание работать — прекрасное качество, о нем нужно рассказывать другим. Говорите со всеми знакомыми о том, что хотели бы работать и кем именно. Если вы пользуетесь социальными сетями, то пишите об этом там.

Если находитесь совсем в тупиковой ситуации, не стесняйтесь обратиться к карьерным консультантам или просто к тем людям, которые лучше ориентируются в интересной вам сфере.

3. В резюме делайте акцент не на стаж, а на опыт.

Не указывайте в резюме сколько лет вы проработали бухгалтером, лучше расскажите о своих успехах в работе и профессиональных качествах.

Алена Владимирская,

известный хэдхантер:

— К нам пришла женщина, которая 27 лет проработала в одной компании бухгалтером. После закрытия фирмы она полтора года не могла устроиться на нормальную работу, несмотря на весь свой потрясающий опыт — она куда-то выходила, потом увольнялась или её увольняли. Когда мы стали обсуждать опыт этой женщины, обнаружилось, что за время её работы компания прошла 17 генеральных налоговых проверок без единого нарушения. Достаточно было указать эту информацию в первой строчке резюме, и на следующий же день посыпались предложения от хороших работодателей.

4. Структурируйте резюме не по должностям, а по видам навыков и опыта.

Не нужно описывать свою карьеру в духе "в 1990-1998 работал мастером; в 1998-2003 работал прорабом". Лучше разделите ее на несколько частей по типам вашего опыта.

Например, "управленческий опыт", "преподавательский опыт", "опыт работы руками" и так далее. В каждом пункте опишите, что именно вы делали, какими навыками обладаете и каких успехов достигли.

5. Ищите работу через связи, а не через отделы персонала.

Часто руководители предприятий составляют для HR-отделов общий список требований к кандидатам. Там может быть указан возраст до 45 лет. Эта усредненная схема играет злую шутку как с работодателями, так и с соискателями. Ведь случается, что подходящие люди в нее не укладываются. А исполнитель в HR “отметает" их автоматически.

Ищите работу через знакомых, социальные сети. Попробуйте обойти отделы персонала и выйти напрямую на людей, которые принимают решения. Зачастую они мыслят более широко и во время личного общения с вами будут оценивать не ваш возраст, а вас как специалиста.

Для рассылки предложений можно использовать социальные сети. Многие руководители высшего и среднего звена имеют там свои страницы.

6. Будьте любопытными, изучайте новое.

В XXI веке ни в коем случае нельзя занимать позицию "мне много лет, поэтому я все знаю". Также нельзя страдать по причине того, что "я так много учился, а теперь мои навыки устарели и никому не нужны". Часто случается, что перед лицом быстрых изменений люди разных возрастов оказываются в равных условиях — учиться надо всем.

Не стесняйтесь учиться у тех, кто моложе вас и работать в подчинении у молодых руководителей. Открыто демонстрируйте то, что вас это совсем не смущает. Задавайте вопросы, будьте любопытными, попробуйте понять младшее поколение. Возможно, из такого сотрудничества и родятся интересные проекты.

7. Рассмотрите варианты удаленной работы.

Часто старшее поколение недооценивает возможности интернета. Сегодня многие компании ищут удаленных сотрудников, и им не важно, как они выглядят и сколько им лет. Научитесь пользоваться специализированными сайтами по поиску работы, освойте навыки работы в интернете.

Возможно, такой формат трудоустройства будет для вас идеальным. Не придется выходить из дома и тратить время на дорогу в офис, можно совмещать работу с заботой о внуках и так далее.

8. Будьте собой и не скрывайте свой возраст.

Пытаться скрыть свой возраст бесполезно. Работодатель все равно о нем узнает. Также бессмысленно стесняться себя или пытаться казаться лучше, чем вы есть на самом деле. Будьте искренними на собеседовании и говорите по делу. Не соглашайтесь на любую работу и зарплату. Ищите ту компанию и должность, которые вам действительно нравятся.