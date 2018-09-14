Сибирские интернет-недели вернулись в Новосибирск

Одни из лучших докладчиков, до которых мы смогли дотянуться, актуальные темы, море общения, удобные кресла и отсутствие рекламных докладов.

Сибирские интернет-недели обещают стать непредсказуемым и обсуждаемым фестивалем для интернет-специалистов и заказчиков интернет-рынка — 19−25 сентября, Новосибирск.

За десять лет Сибирские интернет-недели превратились в крупнейшее маркетинговое событие в российских регионах и постоянную площадку для гастролей ключевых специалистов интернет-рынка. На время проведения конференций «интернет-недель» Новосибирск превращается в один из мировых центров интернет-маркетинга , технологий и интерактивного дизайна.

технологий и интерактивного дизайна. За десять лет Сибирские интернет-недели собрали суммарно более 10 000 человек — представителей интернет / IT-компаний и заказчиков интернет-рынка , и это не предел.

Тематические дни конференции:

19 сентября PR и social media

20 сентября e-commerce

21 сентября Performance-маркетинг

Постоянно дополняющаяся программа мероприятия по адресу: sibinetweek.ru/program/12

Среди спикеров XII Сибирских интернет-недель:

Александр Ларьяновский — основатель самой большой в России онлайн-школы английского языка Skyeng. Руководил международным развитием компании «Яндекс» и отвечал за выход поисковика в Турции. Пришел в «Яндекс» с поста директора по маркетингу компании «Новотелеком». Работает в интернете с 1994 года, идеолог и основатель ряда крупных региональных интернет-проектов.

Ася Казанцева — известный научный журналист, лауреат премии «Просветитель», автор двух книг-бестселлеров об иррациональном человеческом поведении. По образованию нейробиолог (биофак СПбГУ + магистратура по когнитивным наукам НИУ ВШЭ). Выступала с научно-популярными лекциями в нескольких десятках городов, от Лондона до Владивостока, от Лимассола до Норильска.

Алексей Раменский — главный редактор агентства Тэглайн, самого крупного в России аналитического агентства на рынке веб-разработок, которое с 2006 года оценивает ключевые показатели развития отрасли, а также строит ряд экспертных рейтингов игроков рынка и сопутствующих услуг (CMS, хостинг-провайдеров, технических решений и т.д.).

Павел Короткий — генеральный директор студии мобильной разработки Globus. Студия занимает 15 место в Рейтинге мобильных разработчиков Тэглайна. Среди клиентов студии — Яндекс, Сбербанк, Kaspersky, ABBYY, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-Банк, X5 Retail Group и другие.

Павел Дергачев — совладелец и креативный директор продуктовой digital-студии Redis. Redis занимает 15 место в Рейтинге Тэглайн среди дизайн-студий, 32 место среди digital production и 39 место среди мобильных разработчиков. Услугами студии пользуются такие известные компании, как Tele2, IKEA, Visa, Райффайзенбанк, Yves Rocher и другие.

Женя Бондарев — арт-директор студии Redmadrobot. Преподает в Британской высшей школе дизайна, курирует «Дизайн мобильных приложений» в «Школе КрашПро». Регулярно выступает на конференциях по мобильной разработке и дизайну.

Сергей Полуэктов — генеральный директор компании MediaSoft. Организатор конференций РИФ. Технологии, Ulcamp и ITway. MediaSoft занимает 1 место в Рейтинге Тэглайн среди аутсорс-продакшнов, 8 место среди разработчиков-интеграторов и 16 — среди мобильных разработчиков. Среди клиентов веб-студии — Альфа-Банк, «Перекресток», РЖД, Рив Гош и другие.

Александр Лысковский — предприниматель и инвестор, основатель Alawar Entertainment — одного из крупнейших разработчиков казуальных игр. Также запустил приложение Welltory и проект по выращиванию овощей и ягод в городских теплицах iFarm Project. Постоянный спикер РИФ и других отраслевых конференций.

Владимир Завертайлов — основатель и генеральный директор веб-студии Сибирикс — первой в России, которая начала работать по scrum. Постоянный докладчик и ведущий многих отраслевых конференций — СПИК, IBC, RIW, РИФ и других. Входил в Экспертный клуб Премии Рунета. Сибирикс занимает 10 место в Рейтинге веб-студий и digital production Тэглайн 2018. Среди клиентов компании — Adobe, Volkswagen, «Газпром», Bork, Ralf Ringer.

Александр Феоктистов — коммерческий директор в агентстве рекламных технологий OHM Solutions. Занимал пост директора по развитию бизнеса в Яндекс.Маркете. Был совладельцем агентства Imagine PR. Принимал участие в организации конференций Tagline.

19 сентября в 11.00 состоится пресс-конференция «Страна безопасного интернета: все ли нам запретили?».

Модератор — Илья Кабанов (metkere.com).

Площадка — ЦКО «Победа» (ул. Ленина, 7)

Аккредитация на мероприятие обязательна! Участие — тоже!

Соорганизаторы XII Сибирских интернет-недель: Тэглайн, «Чипса», Атвинта, Сибирикс, Wow, AGIMA, «Метеор», Intecmedia, Idea Nova, Livetyping.

Будем рады встрече с вами!