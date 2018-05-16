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Стало известно, сколько за год заработала глава алтайского избиркома

Сегодня, 15:43.
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Ирина Акимова, глава алтайского избиркома, за год заработала 4 млн 109 тысяч рублей. Сведения о доходах за 2017 год опубликовали на официальном сайте краевой избирательной комиссии.

Ирина Акимова.
Ирина Акимова. Фото : Олег Богданов, altapress.ru.

Согласно данным декларации, у Ирины Акимовой в собственности есть квартира площадью 44,7 квадратных метров, а также два автомобиля — Toyota и Lexus.

За 2016 год Акимова заработала чуть больше — 4 млн 290 тысяч рублей. В 2015 году ее доход составлял 2 млн 617 тысяч рублей, пишет "Политсиб.ру"

Отметим, что замглавы избиркома Алтайского края Евгений Суворов задекларировал доход в 3 млн 268 тысяч рублей. А секретарь избиркома Анна Пономаренко заработала 2 млн 322 тысячи рублей.

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