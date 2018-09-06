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Тренды интернет-маркетинга обсудят на конференции eMarketingSib 2018

14−15 ноября 2018 года в Новосибирске состоится 4-я Сибирская конференция «Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат» eMarketingSib 2018. Организаторы: Obuv Rossii Conference. Мероприятие соберет более 100 специалистов по интернет-маркетингу со всей России.

Сибирская конференция eMarketingSib
Сибирская конференция eMarketingSib
Фото предоставлено организатором

Среди спикеров конференции: Дмитрий Сатин, основатель компании USABILITYLAB, один из ведущих юзабилити-специалистов в России, Москва; Валентин Васин, руководитель SMM-отдела и медиахаба, Сбер-банк, Москва; Антон Рыбин, эксперт в области интернет-маркетинга и digital-коммуникаций, компания «Космос-Веб», Новосибирск; Руслан Кодачигов, Digital-стратег агентства DeltaClick (AG Deltaplan), Екатеринбург; Вячеслав Прохоров, Chief business development officer (CBDO) в Одноклассниках, Mail.ru Group, Москва; Юлия Шугаева, старший менеджер по работе с рекламными агентствами, Яндекс, Новосибирск, и другие.

Сибирская конференция eMarketingSib
Сибирская конференция eMarketingSib
Фото предоставлено организатором

Ключевые вопросы конференции:

  1. Какие новые тренды / технологии / инструменты в онлайн-продвижении сейчас актуальны, и что будет эффективно работать в 2019 году?
  2. Соцмедиа, блогосфера, мессенджеры: что нового?
  3. Как сохранить человечность бренда в эпоху автоматизации?
  4. UI и UX: на чем сфокусироваться?
  5. Что такое предиктивная аналитика, и как она влияет на конверсии?
  6. Контент-маркетинг: как доносить информацию до потребителя простым языком?
  7. Поколение Z: модель поведения и как учитывать в маркетинговых кампаниях?
  8. Как эффективно объединить онлайн и офлайн, как планировать рекламные кампании, какие каналы выбирать, как распределять бюджеты?
Сибирская конференция eMarketingSib
Сибирская конференция eMarketingSib
Фото предоставлено организатором
Сибирская конференция eMarketingSib
Сибирская конференция eMarketingSib
Фото предоставлено организатором
Сибирская конференция eMarketingSib
Сибирская конференция eMarketingSib
Фото предоставлено организатором

К участию в конференции приглашаются: директора по маркетингу, рекламе, e-commerce, коммерческие директора, директора по развитию, руководители отделов маркетинга, рекламы, продаж и интернет-продаж, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры сибирских компаний, руководители интернет-магазинов.

Более подробная информация о конференции и условиях участия: 2018.emarketingsib.ru

Место проведения: конференц-зал ГК «Обувь России», ул. Богдана Хмельницкого, 58, 5-й этаж (Конференц-зал).

Даты и время проведения:

  • 14 ноября: Пленарные заседания с 10.00 до 18.45
  • 15 ноября: Мастер-классы с 10.00 до 18.15

*Актуальная программа на сайте: 2018.emarketingsib.ru/#rec63130501

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