Тренды интернет-маркетинга обсудят на конференции eMarketingSib 2018

Среди спикеров конференции: Дмитрий Сатин, основатель компании USABILITYLAB, один из ведущих юзабилити-специалистов в России, Москва; Валентин Васин, руководитель SMM-отдела и медиахаба, Сбер-банк, Москва; Антон Рыбин, эксперт в области интернет-маркетинга и digital-коммуникаций, компания «Космос-Веб», Новосибирск; Руслан Кодачигов, Digital-стратег агентства DeltaClick (AG Deltaplan), Екатеринбург; Вячеслав Прохоров, Chief business development officer (CBDO) в Одноклассниках, Mail.ru Group, Москва; Юлия Шугаева, старший менеджер по работе с рекламными агентствами, Яндекс, Новосибирск, и другие.
Ключевые вопросы конференции:
- Какие новые тренды / технологии / инструменты в онлайн-продвижении сейчас актуальны, и что будет эффективно работать в 2019 году?
- Соцмедиа, блогосфера, мессенджеры: что нового?
- Как сохранить человечность бренда в эпоху автоматизации?
- UI и UX: на чем сфокусироваться?
- Что такое предиктивная аналитика, и как она влияет на конверсии?
- Контент-маркетинг: как доносить информацию до потребителя простым языком?
- Поколение Z: модель поведения и как учитывать в маркетинговых кампаниях?
- Как эффективно объединить онлайн и офлайн, как планировать рекламные кампании, какие каналы выбирать, как распределять бюджеты?
К участию в конференции приглашаются: директора по маркетингу, рекламе, e-commerce, коммерческие директора, директора по развитию, руководители отделов маркетинга, рекламы, продаж и интернет-продаж, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры сибирских компаний, руководители интернет-магазинов.
Более подробная информация о конференции и условиях участия: 2018.emarketingsib.ru
Место проведения: конференц-зал ГК «Обувь России», ул. Богдана Хмельницкого, 58, 5-й этаж (Конференц-зал).
Даты и время проведения:
- 14 ноября: Пленарные заседания с 10.00 до 18.45
- 15 ноября: Мастер-классы с 10.00 до 18.15
*Актуальная программа на сайте: 2018.emarketingsib.ru/#rec63130501
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