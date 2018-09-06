Тренды интернет-маркетинга обсудят на конференции eMarketingSib 2018

14−15 ноября 2018 года в Новосибирске состоится 4-я Сибирская конференция «Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат» eMarketingSib 2018. Организаторы: Obuv Rossii Conference. Мероприятие соберет более 100 специалистов по интернет-маркетингу со всей России.

Среди спикеров конференции: Дмитрий Сатин, основатель компании USABILITYLAB, один из ведущих юзабилити-специалистов в России, Москва; Валентин Васин, руководитель SMM-отдела и медиахаба, Сбер-банк, Москва; Антон Рыбин, эксперт в области интернет-маркетинга и digital-коммуникаций, компания «Космос-Веб», Новосибирск; Руслан Кодачигов, Digital-стратег агентства DeltaClick (AG Deltaplan), Екатеринбург; Вячеслав Прохоров, Chief business development officer (CBDO) в Одноклассниках, Mail.ru Group, Москва; Юлия Шугаева, старший менеджер по работе с рекламными агентствами, Яндекс, Новосибирск, и другие.

Сибирская конференция eMarketingSib Фото предоставлено организатором

Ключевые вопросы конференции:

Какие новые тренды / технологии / инструменты в онлайн-продвижении сейчас актуальны , и что будет эффективно работать в 2019 году? Соцмедиа , блогосфера , мессенджеры: что нового? Как сохранить человечность бренда в эпоху автоматизации? UI и UX: на чем сфокусироваться? Что такое предиктивная аналитика , и как она влияет на конверсии? Контент-маркетинг: как доносить информацию до потребителя простым языком? Поколение Z: модель поведения и как учитывать в маркетинговых кампаниях? Как эффективно объединить онлайн и офлайн , как планировать рекламные кампании , какие каналы выбирать , как распределять бюджеты?

Сибирская конференция eMarketingSib Фото предоставлено организатором Сибирская конференция eMarketingSib Фото предоставлено организатором Сибирская конференция eMarketingSib Фото предоставлено организатором

К участию в конференции приглашаются: директора по маркетингу, рекламе, e-commerce, коммерческие директора, директора по развитию, руководители отделов маркетинга, рекламы, продаж и интернет-продаж, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры сибирских компаний, руководители интернет-магазинов.

Более подробная информация о конференции и условиях участия: 2018.emarketingsib.ru

Место проведения: конференц-зал ГК «Обувь России», ул. Богдана Хмельницкого, 58, 5-й этаж (Конференц-зал).

Даты и время проведения:

14 ноября: Пленарные заседания с 10.00 до 18.45

15 ноября: Мастер-классы с 10.00 до 18.15

*Актуальная программа на сайте: 2018.emarketingsib.ru/#rec63130501

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