Предстоящий 26 октября форум «Сибирский трамплин» обещает стать самым сильным деловым мероприятием года. Подтверждение этому — высочайший уровень спикеров , «горячая» повестка дня в программе и много, нет, много (!) интерактива в ходе форума. Соответствующую планку задают и те представители бизнес-сообщества, которые уже зарегистрировались в качестве участников.

Все говорят о стартапах, о том, как сделать первые шаги в бизнесе. А как насчет действующего бизнеса, который давно и надежно стоит на ногах? Ему тоже необходимы новые подходы, свежие идеи, сильные стратегии. И тут все решает руководитель компании. От его смелости и желания меняться зависит, есть ли будущее у бизнеса, «съедят» его завтра более успешные конкуренты или он станет лидером рынка.

Барнаул перестает быть глубокой провинцией, здесь проводятся крупные бизнес-мероприятия, приезжают известные спикеры, проходят десятки семинаров и конференций. Но «Сибирский трамплин-2018» стоит особняком в этом календаре событий. Деловой ежегодный форум призван сформировать круг лидеров нового поколения, бизнесменов, которые с готовностью встречают любой вызов и легко управляют изменениями.

Если у вас еще нет билета, поторопитесь. В этом году решено сделать «Трамплин» закрытым, камерным мероприятием только для профи, что автоматически означает ограниченное число билетов. Забронируйте участие сейчас.

Звездный состав спикеров «Сибирского трамплина» уникален. На сайте можно подробно узнать о каждом из спикеров и программе форума. В частности, с интереснейшей темой выступит Оксана Пикулёва, директор Учебного центра подготовки руководителей Санкт-Петербургского НИУ «Высшая школа экономики», преподаватель-практик на программах Executive MBA Высшей школы менеджмента.

По роду деятельности Оксана постоянно работает с лучшими бизнесменами страны, она всегда в курсе того, какие потребности и запросы есть у такой искушенной аудитории. И запросы эти касаются:

трансформации сознания лидера в условиях цифровой реальности

самопрезентации и построения личного бренда

выявления и использования своих ресурсов.

Оксана Пикулёва является автором курса «Цифровое лидерство» и программы корпоративного обучения «Цифровая трансформация компаний», она располагает свежайшими данными о том, чему учатся самые опытные, сильные и успешные руководители. И будет рада рассказать о спектре перспектив участникам «Сибирского трамплина».

Хотите узнать об Оксане и ее компетенциях больше?

Форум «Сибирский трамплин» Иллюстрация предоставлена организатором

25 октября, накануне форума, Оксана проводит индивидуальный мастер-класс, на котором расскажет все о личном бренде руководителя и немного — о квантовой физике. Формат мастер-класса — интерактивная лекция и работа в мини-группах. Будет сложно и интересно!

Стоимость участия в мастер-классе начинается от 1700 руб. Количество мест ограничено.

Запишитесь на участие в мастер-классе на сайте или по телефону: 7 (3852)529−759.



Информация о стоимости участия действительна на момент публикации. (18+)