Уникальный Сибирский форум «Ритейл будущего: расширяем границы» пройдет в Новосибирске

Издательский дом «Коммерсантъ» совместно с АКОРТ , Группой компаний «Обувь России» и клубом Redis Business Class проводят V Сибирский форум «Ритейл будущего: расширяем границы» . Новосибирск уже в пятый раз станет местом встречи ведущих игроков розничного рынка Сибири с мировыми и российскими экспертами в области ритейла.

Цель форума: создать в Новосибирске постоянно действующую площадку для профессионального общения участников регионального розничного рынка, обмена опытом и получения актуальной и достоверной информации о состоянии отрасли.

Ежегодно форум собирает более 150 представителей розничных компаний региона. В предыдущие годы на мероприятии выступали ведущие эксперты по ритейлу из крупных международных и федеральных компаний, таких как: x5 Retail Group, «Детский мир», «Лента», «Леруа Мерлен», «Связной», GfK, Nielsen, «Мегафон», DPD, «Обувь России», «Посуда Центр», «Семь+Я» и других.

Отрасль розничной торговли сейчас стоит на пороге больших изменений, которые связаны с развитием новых технологий и новых форматов. Традиционный магазин, который представляет собой просто полки для товаров, уходит в прошлое. Современный ритейл — это высокотехнологичная отрасль, а магазины будущего — это универсальные сервисные центры, которые предлагают покупателям не только широкий ассортимент, но и разнообразные сервисы и форматы совершения покупок, а также формируют особую среду взаимодействиям со клиентами. Границы между форматами, разными каналами торговли и коммуникации стираются, при этом возможности по развитию бизнеса для розничных компаний расширяются. Как работать в новых условиях и повышать конкурентоспособность — об этом пойдет речь в рамках форума.

Для выступления приглашены:

Юрий Борисов , директор по развитию Ассоциации компаний розничной торговли ( Москва)

, директор по развитию Москва) Ольга Наумова , генеральный директор , «Магнит»

, генеральный директор Алина Дёмушкина , руководитель по операционной эффективности , ТС «АШАН»

, руководитель по операционной эффективности Альмира Хайрутдинова, руководитель отдела стандартизации бизнес-процессов , ТС «СЛАТА» ( Иркутск)

руководитель отдела стандартизации бизнес-процессов Иркутск) Екатерина Трембицкая , руководитель направления СТМ , Дрогери Союз

, руководитель направления , Константин Локтев , директор по аналитике и консалтингу , Nielsen

, директор по аналитике и консалтингу Екатерина Степанюк , директор по развитию , GfK

, директор по развитию Антон Володькин , операционный директор по маркетингу , «М.Видео»

, операционный директор по маркетингу Дагмара Иванова , коммерческий директор , «Связной»

, коммерческий директор Антон Титов , директор группы компаний «Обувь России» ( Новосибирск)

, директор группы компаний Новосибирск) Дмитрий Полуянов , директор по маркетингу сети «Командор» ( Красноярск),

, директор по маркетингу сети Красноярск), А также представители компаний «Леруа Мерлен», «ИКЕА», «Яндекс», DPD и других.

V Сибирский форум «Ритейл будущего: расширяем границы» 29−30 ноября, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 58, конференц-зал ГК «Обувь России»

Более подробная информация: https://www.kommersant.ru/doc/3689025

Проект программы:

29 ноября , день 1 Пленарные заседания: 10.00−12.00 Сессия 1. Определяем координаты/Ориентируемся на местности. Рынок ритейла , потребительские тренды. Nielsen , GfK.

потребительские тренды. Nielsen GfK. Цифровая трансформация ритейла: что меняется.

Стратегии развития: омниканальность , франчайзинг и др. Какой путь выбрать?

франчайзинг и др. Какой путь выбрать? Поколение Z: как влияет на развитие ритейла в разных сферах — потребители , персонал и т.п. 12.00−12.30 Кофе-брейк. 12.30−14.30 Сессия 2. Ищем точки постоянных улучшений. Управление категориями: как розничной сети повышать оборачиваемость и снижать запасы.

Франчайзинг как путь для развития бизнеса , расширения спектра услуг и оптимизации бизнес-процессов.

расширения спектра услуг и оптимизации бизнес-процессов. СТМ как технология роста продаж и прибыли.

Инструменты бережливого производства и их применение в ритейле.

Геоаналитика и геомаркетинг: какие новые подходы и инструменты используют для оценки потенциальной площадки для открытия магазина. 14.30−15.30 Обед. 15.30−18.00 Сессия 3: Выходим за рамки традиционного магазина. Эволюция формата магазина: на примере обувной розницы.

Омниканальность: бренд и покупатель.

Маркетинг будущего: создание уникального покупательского опыта.

Дизайн-мышление: как можно использовать в построении идеального магазина.

Персонализация продаж: какие есть технологии и инструменты.

Искусственный интеллект , роботизация: сферы приложения в ритейле.