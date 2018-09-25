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Уникальный Сибирский форум «Ритейл будущего: расширяем границы» пройдет в Новосибирске

Издательский дом «Коммерсантъ» совместно с АКОРТ, Группой компаний «Обувь России» и клубом Redis Business Class проводят V Сибирский форум «Ритейл будущего: расширяем границы». Новосибирск уже в пятый раз станет местом встречи ведущих игроков розничного рынка Сибири с мировыми и российскими экспертами в области ритейла.

Цель форума: создать в Новосибирске постоянно действующую площадку для профессионального общения участников регионального розничного рынка, обмена опытом и получения актуальной и достоверной информации о состоянии отрасли.

Ежегодно форум собирает более 150 представителей розничных компаний региона. В предыдущие годы на мероприятии выступали ведущие эксперты по ритейлу из крупных международных и федеральных компаний, таких как: x5 Retail Group, «Детский мир», «Лента», «Леруа Мерлен», «Связной», GfK, Nielsen, «Мегафон», DPD, «Обувь России», «Посуда Центр», «Семь+Я» и других.

Отрасль розничной торговли сейчас стоит на пороге больших изменений, которые связаны с развитием новых технологий и новых форматов. Традиционный магазин, который представляет собой просто полки для товаров, уходит в прошлое. Современный ритейл — это высокотехнологичная отрасль, а магазины будущего — это универсальные сервисные центры, которые предлагают покупателям не только широкий ассортимент, но и разнообразные сервисы и форматы совершения покупок, а также формируют особую среду взаимодействиям со клиентами. Границы между форматами, разными каналами торговли и коммуникации стираются, при этом возможности по развитию бизнеса для розничных компаний расширяются. Как работать в новых условиях и повышать конкурентоспособность — об этом пойдет речь в рамках форума.

Для выступления приглашены:

  • Юрий Борисов, директор по развитию Ассоциации компаний розничной торговли (Москва)
  • Ольга Наумова, генеральный директор, «Магнит»
  • Алина Дёмушкина, руководитель по операционной эффективности, ТС «АШАН»
  • Альмира Хайрутдинова, руководитель отдела стандартизации бизнес-процессов, ТС «СЛАТА» (Иркутск)
  • Екатерина Трембицкая, руководитель направления СТМ, Дрогери Союз
  • Константин Локтев, директор по аналитике и консалтингу, Nielsen
  • Екатерина Степанюк, директор по развитию, GfK
  • Антон Володькин, операционный директор по маркетингу, «М.Видео»
  • Дагмара Иванова, коммерческий директор, «Связной»
  • Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России» (Новосибирск)
  • Дмитрий Полуянов, директор по маркетингу сети «Командор» (Красноярск),
  • А также представители компаний «Леруа Мерлен», «ИКЕА», «Яндекс», DPD и других.
V Сибирский форум «Ритейл будущего: расширяем границы»

29−30 ноября, г. Новосибирск,

ул. Б. Хмельницкого, 58, конференц-зал ГК «Обувь России»

Более подробная информация: https://www.kommersant.ru/doc/3689025

Проект программы:

29 ноября, день 1

Пленарные заседания:

10.00−12.00 Сессия 1. Определяем координаты/Ориентируемся на местности.

  • Рынок ритейла, потребительские тренды. Nielsen, GfK.
  • Цифровая трансформация ритейла: что меняется.
  • Стратегии развития: омниканальность, франчайзинг и др. Какой путь выбрать?
  • Поколение Z: как влияет на развитие ритейла в разных сферах — потребители, персонал и т.п.

12.00−12.30 Кофе-брейк.

12.30−14.30 Сессия 2. Ищем точки постоянных улучшений.

  • Управление категориями: как розничной сети повышать оборачиваемость и снижать запасы.
  • Франчайзинг как путь для развития бизнеса, расширения спектра услуг и оптимизации бизнес-процессов.
  • СТМ как технология роста продаж и прибыли.
  • Инструменты бережливого производства и их применение в ритейле.
  • Геоаналитика и геомаркетинг: какие новые подходы и инструменты используют для оценки потенциальной площадки для открытия магазина.

14.30−15.30 Обед.

15.30−18.00 Сессия 3: Выходим за рамки традиционного магазина.

  • Эволюция формата магазина: на примере обувной розницы.
  • Омниканальность: бренд и покупатель.
  • Маркетинг будущего: создание уникального покупательского опыта.
  • Дизайн-мышление: как можно использовать в построении идеального магазина.
  • Персонализация продаж: какие есть технологии и инструменты.
  • Искусственный интеллект, роботизация: сферы приложения в ритейле.
30 ноября, день 2

10.00−16.00 Маркетинг-квест «Шоппинг впечатлений».

  • Новости компаний

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