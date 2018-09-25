Уникальный Сибирский форум «Ритейл будущего: расширяем границы» пройдет в Новосибирске

Цель форума: создать в Новосибирске постоянно действующую площадку для профессионального общения участников регионального розничного рынка, обмена опытом и получения актуальной и достоверной информации о состоянии отрасли.
Ежегодно форум собирает более 150 представителей розничных компаний региона. В предыдущие годы на мероприятии выступали ведущие эксперты по ритейлу из крупных международных и федеральных компаний, таких как: x5 Retail Group, «Детский мир», «Лента», «Леруа Мерлен», «Связной», GfK, Nielsen, «Мегафон», DPD, «Обувь России», «Посуда Центр», «Семь+Я» и других.
Отрасль розничной торговли сейчас стоит на пороге больших изменений, которые связаны с развитием новых технологий и новых форматов. Традиционный магазин, который представляет собой просто полки для товаров, уходит в прошлое. Современный ритейл — это высокотехнологичная отрасль, а магазины будущего — это универсальные сервисные центры, которые предлагают покупателям не только широкий ассортимент, но и разнообразные сервисы и форматы совершения покупок, а также формируют особую среду взаимодействиям со клиентами. Границы между форматами, разными каналами торговли и коммуникации стираются, при этом возможности по развитию бизнеса для розничных компаний расширяются. Как работать в новых условиях и повышать конкурентоспособность — об этом пойдет речь в рамках форума.
Для выступления приглашены:
- Юрий Борисов, директор по развитию Ассоциации компаний розничной торговли (Москва)
- Ольга Наумова, генеральный директор, «Магнит»
- Алина Дёмушкина, руководитель по операционной эффективности, ТС «АШАН»
- Альмира Хайрутдинова, руководитель отдела стандартизации бизнес-процессов, ТС «СЛАТА» (Иркутск)
- Екатерина Трембицкая, руководитель направления СТМ, Дрогери Союз
- Константин Локтев, директор по аналитике и консалтингу, Nielsen
- Екатерина Степанюк, директор по развитию, GfK
- Антон Володькин, операционный директор по маркетингу, «М.Видео»
- Дагмара Иванова, коммерческий директор, «Связной»
- Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России» (Новосибирск)
- Дмитрий Полуянов, директор по маркетингу сети «Командор» (Красноярск),
- А также представители компаний «Леруа Мерлен», «ИКЕА», «Яндекс», DPD и других.
29−30 ноября, г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 58, конференц-зал ГК «Обувь России»
Более подробная информация: https://www.kommersant.ru/doc/3689025
- Форум 2017 г.: https://www.kommersant.ru/doc/3495278; www.futuretail.ru
- Форум 2016 г.: https://www.kommersant.ru/doc/3161115; www.orconf.ru/forum2016
- Форум 2015 г. — http://www.kommersant.ru/doc/2871609; www.orconf.ru/forum2015
- Форум 2014 г. — http://www.kommersant.ru/doc/2625509; www.orconf.ru/forum2014
Проект программы:
Пленарные заседания:
10.00−12.00 Сессия 1. Определяем координаты/Ориентируемся на местности.
- Рынок ритейла, потребительские тренды. Nielsen, GfK.
- Цифровая трансформация ритейла: что меняется.
- Стратегии развития: омниканальность, франчайзинг и др. Какой путь выбрать?
- Поколение Z: как влияет на развитие ритейла в разных сферах — потребители, персонал и т.п.
12.00−12.30 Кофе-брейк.
12.30−14.30 Сессия 2. Ищем точки постоянных улучшений.
- Управление категориями: как розничной сети повышать оборачиваемость и снижать запасы.
- Франчайзинг как путь для развития бизнеса, расширения спектра услуг и оптимизации бизнес-процессов.
- СТМ как технология роста продаж и прибыли.
- Инструменты бережливого производства и их применение в ритейле.
- Геоаналитика и геомаркетинг: какие новые подходы и инструменты используют для оценки потенциальной площадки для открытия магазина.
14.30−15.30 Обед.
15.30−18.00 Сессия 3: Выходим за рамки традиционного магазина.
- Эволюция формата магазина: на примере обувной розницы.
- Омниканальность: бренд и покупатель.
- Маркетинг будущего: создание уникального покупательского опыта.
- Дизайн-мышление: как можно использовать в построении идеального магазина.
- Персонализация продаж: какие есть технологии и инструменты.
- Искусственный интеллект, роботизация: сферы приложения в ритейле.
10.00−16.00 Маркетинг-квест «Шоппинг впечатлений».